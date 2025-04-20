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美國最年長現役太空人乘俄飛船 70歲生日當天返地球

中央社／ 莫斯科20日綜合外電報導
俄羅斯聯邦太空總署表示，美國太空人白地特今天與兩名俄國太空人從國際太空站（ISS）返回地球。白地特是美國最年長現役太空人，今天適逢他的70歲生日。歐新社
俄羅斯聯邦太空總署表示，美國太空人白地特今天與兩名俄國太空人從國際太空站（ISS）返回地球。白地特是美國最年長現役太空人，今天適逢他的70歲生日。歐新社

俄羅斯聯邦太空總署表示，美國太空人白地特今天與兩名俄國太空人從國際太空站（ISS）返回地球。白地特是美國最年長現役太空人，今天適逢他的70歲生日

法新社報導，俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）指出：「在莫斯科時間今天4時20分，（俄國）聯合MS-26號（Soyuz MS-26）登陸器載著奧夫欽寧（Aleksey Ovchinin）、瓦格納（Ivan Vagner）、白地特（Don Pettit）降落在哈薩克城鎮傑茲卡茲甘（Zhezkazgan）附近。」

奧夫欽寧與瓦格納是俄羅斯太空人，白地特則是美國國家航空暨太空總署（NASA）太空人，他們自去年9月飛往國際太空站後，共在太空待了220天。

根據法新社及英國廣播公司（BBC），白地特是美國最年長現役太空人，今天他返回地球，正好是他的70歲生日。

這是白地特的第4次太空飛行，他於1996年被NASA選中成為太空人，在他的29年職業生涯中，累計在太空待了590天。

太空是美俄間少數合作的最後領域之一，由於烏克蘭衝突，華府與莫斯科當局關係幾乎已徹底破裂。

NASA 俄羅斯 太空人 生日 美國

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