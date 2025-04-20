誰還矽谷創業！被川普、AI逼到轉向 美年輕人瘋回家接班

摘要 1.在AI崛起、川普關稅政策及疫情影響下，美國年輕人投入家族企業的比例上升。 2.Barlow調查顯示，42%中小企業主預計5年內交棒，子女接班潮成形。 3.儘管缺工、通膨壓力大，仍有61%家族企業營收成長，年輕人也從原本抗拒，轉向積極回家接班。

賈伯斯（Steve Jobs）、貝佐斯（Jeff Bezos）等名人在車庫創業的故事，是不少人對美國夢的想像，但如今，年輕人加入家族企業的興趣正在上升中。

《華爾街日報》指出，隨著新冠疫情影響職涯規劃，加上AI快速發展、川普「對等關稅」引起的貿易緊張，年輕一代要進入職場，找到理想的初階工作變得越來越難。美國勞工局的數據也顯示，非農就業人數的平均每月成長情況，從2021年至2025年逐步趨緩。

調查：42%中小企業主預計5年內交棒

但與此同時，嬰兒潮、X世代也因為退休年齡將至，加緊交棒規劃。市調機構Barlow Research調查顯示，2024年中小企業主中，有42％預計在5年內交棒，比起五年前要高6個百分點。

這對家中有家業的二代而言，是一大機會。薪資服務公司Gusto分析，2018年以來，聘用年輕子女的中小企業數量翻倍，截至今年1月為止，比前年同期成長13％。

美國公民金融集團（Citizens Bank）商業金融主管瓦倫提諾（Mark Valentino）表示，這是一種世代逆轉。幾十年來，很多企業主的子女都對繼承家業感到抗拒，想自行闖出一片天，目前年輕人對接手現成事業感到熱情，是難得一見的現象。

Gusto經濟學家天普爾（Nich Tremper）也認為，家族企業聘用子女的比例雖小，但趨勢值得關注。投入家族事業的子女，往往能長期留任，對兩個世代而言都有益。

不過，費爾霍普集團（Fairhope Group）家族企業顧問普萊斯特（Gary Plaster）提醒，如果子女在缺乏訓練和經驗的情況下貿然接棒，恐怕不利企業本身。

不少父母深知歷練的重要性，提前讓孩子進入公司。如在賓州經營汽車零件事業的寇提斯（Curtis Hovis）表示，可以退休或把公司賣掉，「但我不希望下一代辛苦追逐一個如今越來越難達成的美國夢。」

因此，與他一起經營事業的哥哥克里夫（Cliff Hovis）的兩個孩子，已進入公司從基層做起，其中今年1月甫入職的尼珂（Nichole Hovis），擔任庫存與定價部門職員，年薪為5萬5000美元（約合新台幣179萬元），與部門起薪標準一致，但不同於其他員工的是，她幾年後就可以分配公司持股。

通膨又缺工，61％家族企業營收仍成長

美國家族企業協會（Family Enterprise USA）去年發布的年度調查顯示，就算2023年歷經高通膨、人力資源短缺、個人稅負提升等不利因素夾雜，仍有61％家族企業營收呈現正成長。

而家族企業也是目前美國最大私營就業來源，目前全國共3200萬間家族企業，提供8330萬就業機會，每年對GDP貢獻達7兆7000億美元。

哈佛商學院企業管理高級講師巴倫（Josh Baron）指出，比起上市公司，家族企業擁有許多優勢。例如，無需取悅資本市場，可採取追求長期價值的決策，組織也更為扁平、運作靈活，資訊能快速傳達到決策層，在短時間內快速行動。

在川普關稅戰掀起的動盪年代中，倘若家族企業能持續發揮這些優勢，將持續成為企業二代就業的理想選擇。

資料來源：WSJ、USBank.com、Family Enterprise USA、HBR

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《原文誰還矽谷創業！被川普、AI逼到轉向，美年輕人瘋回家接班》