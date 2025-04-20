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美財報季登場繫好安全帶 特斯拉、字母、德儀等將公布成績

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美股財報季密集登場，市場難免出現震盪。（路透）
美股財報季密集登場，市場難免出現震盪。（路透）

美國總統川普設法在緩徵對等關稅的90天內和各國商定貿易協議之際，華爾街看來已度過4月2日宣布對等關稅以來所遭逢最慘烈的衝擊，不過隨財報季密集登場，市場在這段期間勢必仍難免出現震盪。

投資人結束又一個動盪的一周，美股三大指數全面收黑，標普500指數下跌超過1%。道瓊工業指數和那斯達克綜合指數雙雙大跌逾2%，費城半導體指數和台積電（2330）ADR分別大跌4%和3.4%。美股周五逢耶穌受難日休市一日。

部分投資人抱持一絲樂觀，認為最壞時期或許已經過去，現在看來，美國已不像本月初那樣有可能單方面對全球開打貿易戰，對等關稅終究會降。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

Freedom資本市場首席全球策略師伍茲（Jay Woods）說：「我們已經知道關稅最壞情況會是什麼，也知道目前正在談判中。所以引發先前賣壓的最壞預期看來已經過去。」

接下來，特斯拉（台北時間本周三清晨，以下均為台北時間）和Google母公司字母（周五）將率「科技七雄」之先公布財報。德儀（周四）和英特爾（周五）的財報也備受矚目。

IG北美執行長基納漢（JJ Kinahan）指出：「七雄過去是整個行情上漲領頭者。若他們撐不住，整體市場恐怕都會猶疑，尤其是經歷幾周震盪後，大家正試圖重新找到立足點。」

市場也關注聯準會動向，鮑爾顯然不急著出手穩定市場。他上周三表示，美股「走勢尚稱合理」，波動難免。川普周四表示，他「巴不得」Fed主席鮑爾立刻下台，並再次呼籲Fed降息。

如今看來，唯一可以確定的是，市場只有各憑本事。輝達執行長黃仁勳受大陸業者之邀，上周突然現身北京，DeVere Group執行長格林（Nigel Green）認為，這反映當前美國貿易立場正將企業和各國推向中國大陸，而非疏遠大陸。

凱投宏觀分析師高特曼（Jonas Goltermann）指出，其後果可能包括「對信心的傷害，尤其是對美國資產市場和美元的信心」，這些影響「可能更為持久」，譬如，如今公債不再像過去那樣發揮避險作用，投資人在市場震盪中更難找到可以暫時停靠的落腳處。

美國 財報 關稅

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