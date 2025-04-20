美富人熱中瑞士開帳戶 投資組合「去美國化」

投資人和銀行表示，愈來愈多的美國有錢人開立在瑞士的銀行帳戶，這是他們將投資組合「去美國化」的一環。

美國主流財經媒體引述瑞士銀行人士報導，最近幾個月，瑞士各銀行看到高財富淨值美國人士針對投資帳戶的興趣和業務激增。

瑞士理財顧問公司Alpen Partners International執行長嘉柏瑞斯說：「這是一波接著一波而來的情況，先前歐巴馬當選美國總統時，有一大波；接著新冠疫情又來一波。現在是關稅導致新的一波。」

美國人要開瑞士銀行戶頭相當簡單，但必須遵守美國嚴格的揭露法規。美國各大主要銀行不能直接為客戶開立瑞士帳戶，但他們幾乎都會轉介客戶給有業務關係的多家瑞士公司，這些瑞士公司有向美國證管會（SEC）註冊，被允許可以接受美國投資人。

瑞士私人銀行百達（Pictet）表示，旗下經SEC註冊的百達北美顧問公司，客戶詢問量明顯增加。

嘉柏瑞斯指出，不同客戶的開戶動機各異。許多人是要多元化美元以外的資產，因為他們相信美元在美國政府債台高築的情況下，將會再進一步貶值。瑞士中立的政治地位，以及經濟穩定、貨幣強健、法律系統可靠等，都是吸引美國富人的條件。

有些人的動機則是基於政治。他們看到美國在川普執政下，法治走下坡。也有一部分人士是為了要在瑞士買入實體黃金；瑞士一直以黃金的保管和煉製聞名於世。

嘉柏瑞斯提到，很多美國有錢人也同時著眼要在歐洲有居留權或另一個國籍，他們亦有意購買不動產。嘉柏瑞斯說：「這是B計畫。」

美國人若是在數十年前開設瑞士銀行帳戶，可能涉及逃稅，但現今這已被高度監管，就是必須填好相關稅務表格並申報。

除了富人走向瑞士，黃金朝著瑞士的移動也增加了。這是因為川普對等關稅宣布後，黃金被豁免，原本為避開關稅自瑞士搶運更多黃金到美國，可以停止。瑞士海關資料顯示，先前由瑞士輸美的實體黃金，開始由美國運回瑞士。3月自美國進口的黃金達到25.5公噸，是13個月來最高。