美國公債賣壓未止 債券天王、股神教你避凶投資心法

自從美國總統川普2日宣布「解放日」關稅以來，美國公債市場就動盪不安，周四賣壓再度湧現，使基準的10年期美國公債殖利率躍升。專家警告，美國長債與短債的利差已擴增至2022年以來最大，此刻以迴避長債、聚焦短天期優質債券為宜。

道瓊市場數據顯示，美國10年期公債殖利率17日（周四）攀升4.9個基點至4.325%，單日升幅為4月11日以來最大，中斷連三天下滑走勢；但殖利率全周共回落16.6個基點。美國債市周五逢耶穌受難日休市一天。

債券價格與殖利率呈反向關係，1個基點等於0.01%。

同時，30年期美債殖利率一周來降低6.5個基點，17日收在4.809%。

對聯準會（Fed）政策敏感的2年期殖利率周線下滑15.5個基點，降至3.794%。

公債為何從避風港變殺戮戰場？

傳統上，投資人買政府公債是因為這是最安全可靠的資金停泊處，尤其是美國這樣的經濟超級強國，聯邦政府償債幾乎零風險，所以每逢局勢動盪，資金總是從波動劇烈的股市和其他風險性資產撤出、遁入公債避險。

但這回情況丕變。

起初，在川普「解放日」關稅宣布當天，美股重挫，投資人確實蜂擁搶買美債避風頭。但隨著這些關稅5日開始生效，川普又在周末期間揚言稅率加倍後，美國公債賣壓開始狂湧，10年期殖利率從3.9%衝上4.5%，30年期殖利率更飆上將近5%。通常，殖利率升或降20個基點，就被視為不得了。

美國公債市場這波賣壓為何如此劇烈？簡單說，是因為川普2.0政策變化莫測，對美國經濟的影響不明，在極高的不確定下，投資人不再相信美國公債是安全投資，所以要求更高的報酬，以補償持有這些債券承受的風險。

分析師指出，外國投資人在全球貿易戰緊張氛圍下拋售持有的美國公債，以及避險基金結清各種槓桿交易以降低風險，也說明了為何近來美債殖利率走高。

凱投宏觀市場經濟學家高特曼說：「最近市場動盪最令人憂心的，或許是美國公債和美元的風險溢價躍升，近似2022年英國遭遇。」那年9月，時任英國首相特拉斯（Liz Truss）的政府公布「迷你預算」，內含財源無著的減稅計畫，嚇得投資人殺出英國公債，迫使英國央行出手買債，才化解退休基金破產危機。

一些分析師揣測，美國債市賣壓若是惡化，也可能迫使Fed介入。但Fed主席鮑爾周三已明白表示，此刻不急於調降利率。

長、短債利差增至2022年來最大

道瓊市場數據團隊指出，截至周四收盤，美國30年期公債與2年期公債的殖利率差距已擴大到1.015個百分點，是2022年1月來最大利差。這個差距在2024年秋季還接近零，但近來隨著川普關稅驚擾市場而節節攀升，上周升幅尤其大。

長債殖利率高於短債很正常，但利差急速擴大就反常了，顯示政府必須支付更高的利息，才能誘使投資人願意買進長債，讓資金長期鎖住，比方說30年。

分析師此刻不看好較長期美國公債展望。白宮持續推動關稅政策，同時還醞釀規模約5兆美元的減稅計畫。在稅收減少而支出未能大砍的情況下，美國財政部勢必得發行更多公債籌錢支應政府運作之需。

同時，政策不確定性和美國經濟前景烏雲密布，也使長債吸引力大減。外國央行作為美債大買家，最近胃口已轉向較短期的美國公債，而且截至2月底止，已一連四個月減持長期美債。

債市警鈴響 債王、股神教你如何度過風暴

分析師說，美債殖利率劇烈擺盪，可視作一大警，顯示債券投資人對美國失去信心，因為他們可預見關稅提高將導致通膨捲土重來，而政府決策卻反反覆覆，亂無章法，難怪會引起集體恐慌。

在華爾街有新「債券天王」之稱的雙線資本創辦人岡雷克（Jeffrey Gundlach）最近接受CNBC專訪時，提供投資人一套趨吉避凶的操作建議，有助於安度這波市場動盪。

--提高現金部位。他的基金目前持有25%~30%的現金。

--避免槓桿操作，不論看來有多誘人。

--持有短天期、高品質債券。

--買黃金。政治人物和央行引發火災時，鈔票會被燒掉，黃金則不怕火煉。

--採防禦型操作，直到股市觸及堅實的底部（岡雷克建議，等到美股標普500指數跌到4,500點）。

--準備因應美國經濟衰退可能來襲（他估計有60%機率），屆時就有便宜股票可撿。

「股神」巴菲特的波克夏公司已備妥大約3,450億美元的現金，耐心等候。巴菲特的現金準備可不是閒置資金，而是一種市場風暴的預警指標。等巴菲特開始進場買股時，你就知道市況安全了。

總之，債市不僅最近行為怪異，還發出明確警告。投資人大可笑看政治馬戲團表演，但同時留意岡雷克、巴菲特等市場大咖怎麼說、怎麼做。