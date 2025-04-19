快訊

早上6點半猛按門鈴！檢辦罷林沛祥連署涉偽挨轟 基檢吐原因

昔日「世界最富小島」陷財務危機？ 這國竟淪落到要賣黃金護照

泰國不動產開發商爭相蓋豪宅 盼吸引外國有錢買家救房市

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
泰國曼谷許多地方都可見到興建中的豪宅建案。路透
泰國曼谷許多地方都可見到興建中的豪宅建案。路透

泰國不動產開發商正爭相興建新的豪宅，希望利用不斷湧入的富有外國買家，來減輕受到的整體國內房市放緩打擊。

日本媒體報導，泰國不動產開發商Raimon Land，正在距離曼谷空鐵彭蓬站（Phrom Phong）步行約10分鐘的地方，興建四棟豪宅，每棟豪宅高達七層，樓地板面積從2,300至2,700平方公尺（約695坪-816坪），售價8.8億泰銖（新台幣約8.6億元）起，預計最快2027年完工。

董事長孔恩表示，泰國國內正在以空前速度興建豪宅。看準這項成長中的需求，公司從現在到2027年將投資110億泰銖在曼谷和其他泰國各地，並計劃和土地持有者成立合資公司，以便以更低廉價格取得更多建地。

另一家開發商尚思瑞（Sansiri），也計劃要在今年底前擁有總價值190億泰銖的可銷售豪宅，比去年底時高出一倍。該公司目前已有四個建案正在銷售。

除了當地開發商外，日本開發商也正看上泰國市場。三井不動產去年底和尚思瑞合作開發豪宅，三菱地所也加入AP（Thailand）的頂級公寓開發案，野村不動產則和Origin Property合作。

這些豪宅建案大多都是面向富有外國買家。外籍人士去年在泰國購買了14,753戶公寓，數量和2023年差不多，但比2022年增加26%。

中國買家買了其中5,670戶，遠超過其他國家。外界認為，在中國內部經濟減弱和政府加強監視之際，愈來愈多中國富有人士移居到曼谷或其他海外地方。俄羅斯和緬甸的富有人士也被認為透過泰國將資產移至海外。

開發商聚焦豪宅一部分是為了因應泰國整體房市減弱。據Government Housing Bank，去年泰國房屋銷售下滑約5%至34.8萬戶，尤其價格介在300萬至500萬泰銖的房子最受衝擊。

不過，外國富有買家買房通常是做為投資，這代表著豪宅部門的快速成長可能形成泡沫，並最終破滅。3月衝擊泰國和緬甸的地震也可能抑制需求。

曼谷 泰國 開發商

相關新聞

川普逼輝達放棄大陸 華為AI技術將大躍進？黃仁勳曾吐悲觀可能性

儘管美國半導體業從拜登執政時，就開始遊說政府不要嚴格限制銷售先進電腦晶片至中國大陸，川普政府本周仍對銷售人工智慧（AI）...

泰國不動產開發商爭相蓋豪宅 盼吸引外國有錢買家救房市

泰國不動產開發商正爭相興建新的豪宅，希望利用不斷湧入的富有外國買家，來減輕受到的整體國內房市放緩打擊。

莫迪討論科技創新合作 馬斯克興奮宣布將訪問印度

美國億萬富豪馬斯克今天宣布，他計劃今年稍晚訪問印度。印度總理莫迪昨天才在社群媒體表示，自己先前曾與馬斯克討論科技及創新合...

「不接觸是非常愚蠢的」 英國財政大臣：應與中國大陸建立合作關係

英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）近日接受英媒訪問時表示，英國應與中國大陸建立更深層次的合作關係，而非設置...

公開喊話開除Fed主席！觀察家揭川普心中盤算 鮑爾恐成代罪羔羊

美國總統川普最近揚言要把聯準會（Fed）主席鮑爾解職，令人憂慮央行決策獨自主權岌岌不保，恐加劇金融市場動盪。但前Fed官...

關稅最慘狀況已過…財報季將密集登場 美股仍難免震盪

美國總統川普設法在緩徵的90天內和各國商定貿易協議之際，華爾街看來已經度過4月2日宣布對等關稅以來所遭逢最慘烈的衝擊，不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。