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莫迪討論科技創新合作 馬斯克興奮宣布將訪問印度

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導
美國億萬富豪馬斯克（右）今天宣布，他計劃今年稍晚訪問印度。印度總理莫迪昨天才在社群媒體表示，自己先前曾與馬斯克討論科技及創新合作議題。圖／美聯社
美國億萬富豪馬斯克（右）今天宣布，他計劃今年稍晚訪問印度。印度總理莫迪昨天才在社群媒體表示，自己先前曾與馬斯克討論科技及創新合作議題。圖／美聯社

美國億萬富豪馬斯克今天宣布，他計劃今年稍晚訪問印度。印度總理莫迪昨天才在社群媒體表示，自己先前曾與馬斯克討論科技及創新合作議題。

馬斯克（Elon Musk）在他的社群媒體X發文寫道：「我期待今年稍晚訪問印度！」

莫迪（Narendra Modi）昨天則在X平台提到，他與馬斯克討論了科技及創新合作事務，但沒有說明兩人是在何時進行相關談話。

莫迪今年2月訪美時曾與馬斯克在華府舉行會談。

路透社隨後報導，馬斯克旗下電動車大廠特斯拉（Tesla）尚未在印度生產任何車輛，不過已在新德里（New Delhi）及孟買（Mumbai）選擇了兩個展銷廳地點，並發布中階職位招聘廣告。

美國總統川普（Donald Trump）則說，如果特斯拉在印度設廠以避免關稅，這對美國而言並不公平。

馬斯克去年4月原定訪問印度，後以特斯拉「職責繁重」為由將行程延期，卻又於不久後突然造訪中國，一度引起印度媒體不滿。

莫迪2023年訪美時也曾與馬斯克會談，當時有消息指出，馬斯克希望在印度設立特斯拉的製造基地，並將太空探索科技公司（SpaceX）的星鏈（Starlink）衛星網路服務一併帶到印度。

印度 特斯拉 莫迪 馬斯克

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