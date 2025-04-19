「不接觸是非常愚蠢的」 英國財政大臣：應與中國大陸建立合作關係

英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）近日接受英媒訪問時表示，英國應與中國大陸建立更深層次的合作關係，而非設置新的貿易壁壘，她表示，「中國是世界第二大經濟體，我認為不與其接觸是非常愚蠢的（very foolish）。這也是本屆政府的立場。」

英國每日電訊報（The Daily Telegraph）18日刊登對里夫斯的專訪。當被問是否會支持Shein在倫敦上市，里夫斯回應「是否上市取決於金融行為監管局與倫敦證交所，但他們對資訊披露有非常嚴格的標準。我們當然歡迎新企業在倫敦上市」，她並補充，正與倫敦證交所緊密合作，使英國成為更有活力的上市地點。

另外，提到大陸電動車恐涉間諜活動的問題，里夫斯表示，她仍願意乘坐，「我們大概都坐過倫敦的出租車，那些車就是中資公司生產的，雖然是在英國製造，但母公司是中國企業。我覺得這些電動計程車是好事，司機也很喜歡。我不會擔心乘坐它們。」

不過針對英國政府近期表示，將從陸資敬業集團（Jingye Group）手中接管英國鋼鐵公司（British Steel），里夫斯明確表示，中資將被排除在關鍵國家基礎設施之外。她提到英國政府之所以接管英國鋼鐵，是因為中資企業敬業集團計劃關閉當地兩座高爐；她也指出，政府也將中國資金排除在沙福郡Sizewell C核電廠建設之外。

里夫斯今年初前往大陸訪問，並參與自2019年停辦以來首次舉辦的中英經濟財金對話。里夫斯表次，她拜訪大陸的目的是要改善英國金融服務業在中國的營運能力，獲得更多執照和配額，該協議對英國經濟價值約六億英鎊，「這類安排明顯符合英國國家利益，我在與任何國家進行貿易或金融對話時都會秉持這樣的態度。」

每日電訊報指出，這些言論進一步表明，英國工黨政府下定決心要深化與中國大陸的貿易與金融聯繫，而這正是英國首相斯塔默（Keir Starmer）數月來推動的議程。自工黨上台以來，里夫斯、外交大臣拉米（David Lammy）、能源大臣米勒班（Ed Miliband），以及貿易部長亞歷山大（DouglasAlexander）均已前往大陸訪問。