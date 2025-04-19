兼獲ICVCM、Verra認可 西非1碳權專案達新標竿

重要碳權認證、核發機構Verra宣布，位於西非布吉納法索一個造林與植被復育的碳權專案，成為第一個同時獲他們VCS及自願碳市場誠信委員會CCP標章認可的碳權專案。

當前企業或個人會購買碳權信用額度（即俗稱的碳權）來抵銷活動所製造的碳排，但近年不乏一些這類碳交易對環境幾無幫助，也讓碳市場陷入混亂的漂綠弊端。

致力推動全球碳權品質認證的「自願碳市場誠信委員會」（ICVCM）為解決亂象，於2023年3月發布「核心碳原則」（CCP），以10項科學為基礎的基本原則，用於確定能產出真實、可核查的高品質碳信用額度。

碳產業新聞網站Carbon Herald報導，在布吉納法索的Tond Tenga專案向Verra營運的碳驗證標準（VCS）申請碳權認證，採用VM0047方法學聚焦造林、復育林地與植被，去年12月被自願性碳市場誠信委員會認可。

Tond Tenga日前通過Verra的VCS認證，成為全球首個獲得自願碳市場誠信委員會與Verra雙重背書的案例，有助碳市場擺脫漂綠疑慮，讓碳交易成為真正有效的減碳工具。

這項方法學透過種植在地樹種與農林技術，能修復約1萬2000公頃的退化土地，預估在40年碳權期內移除超過310萬公噸當量的二氧化碳。