快訊

川普緊張了？疑憂關稅戰釀供應鏈危機 擬找這些人救火

疼痛指數13級 新北男不小心挖鄰居雙眼？高大成曝關鍵打臉：很殘忍

公開喊話開除Fed主席！觀察家揭川普心中盤算 鮑爾恐成代罪羔羊

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
觀察家研判，美國總統川普近日公然抨擊聯準會（Fed）主席鮑爾（右），是政治策略運用的成分居多，並非真的要將鮑爾革職。路透
觀察家研判，美國總統川普近日公然抨擊聯準會（Fed）主席鮑爾（右），是政治策略運用的成分居多，並非真的要將鮑爾革職。路透

美國總統川普最近揚言要把聯準會（Fed）主席鮑爾解職，令人憂慮央行決策獨自主權岌岌不保，恐加劇金融市場動盪。但前Fed官員和經濟學家認為，擔心鮑爾即將被掃地出門或Fed遭川普接管，可能是過慮了。

道瓊社報導，觀察家推斷，川普此刻砲轟鮑爾，政治策略運用的成分居多：川普先罵鮑爾降息動作遲鈍，等到經濟急轉直下，鮑爾就順理成章成為代罪羔羊。

川普近日來拉高分貝批評鮑爾，指責利率太高，並要求立刻降息。然而，美國目前通膨率仍高於Fed的2%目標，況且川普的關稅政策還可能助長通膨壓力，同時衝擊經濟成長。這使得Fed在「升息抗通膨」與「降息抗衰退」之間左右為難。

前Fed副主席布蘭德（Alan Blinder）則認為，川普雖公開批評鮑爾，但其實心中另有盤算。他說：「川普總是想找別人當替罪羊。」

曾擔任白宮首席經濟學家的伯恩斯坦（Jared Bernstein）18日撰文說：「很可能川普的意圖不是要撤換鮑爾，而是讓他留任，萬一衰退預測正確--衰退機率升高純粹肇因於川普的行動--鮑爾就可當替死鬼。」

紐約梅隆資產管理公司（BNY Mellon）首席經濟學家萊因哈特（Vincent Reinhart）也認為，政治人物總是想要自保，免得遭選民怪罪。這位曾在Fed服務24年的經濟學家表示，政治人物創造Fed，以便在經濟沉淪時可歸咎於這個機構。

萊因哈特說：「讓鮑爾上新聞標題，說他做錯事而你迫不及待想趕他走，卻因華盛頓沼澤（Washington swamp）而窒礙難行。還有什麼說法比這更好的呢？如果情況變糟，就是鮑爾的錯；如果情況好轉，鮑爾（對降息）心不甘情不願的問題自然迎刃而解，反正一旦時候到了，就能換掉他。」

鮑爾的Fed主席任期到2026年5月截止，他已一再表明要做滿任期。鮑爾在去年11月記者會上說，即使總統要他下台，他也不會離職，況且要他提前卸任並不合法。

Fed 川普 鮑爾

延伸閱讀

川普若真的成功開除聯準會主席！高盛：金價衝4,500 美股恐「爆擊式」崩盤

川普政府再施壓 要哈佛交出近10年外國資助紀錄

冷眼集／「24小時止戰」變「不管俄烏」 預示川普執政百日成敗？

挺身對抗川普 哈佛3天收到4000筆、114萬捐款

相關新聞

公開喊話開除Fed主席！觀察家揭川普心中盤算 鮑爾恐成代罪羔羊

美國總統川普最近揚言要把聯準會（Fed）主席鮑爾解職，令人憂慮央行決策獨自主權岌岌不保，恐加劇金融市場動盪。但前Fed官...

關稅最慘狀況已過…財報季將密集登場 美股仍難免震盪

美國總統川普設法在緩徵的90天內和各國商定貿易協議之際，華爾街看來已經度過4月2日宣布對等關稅以來所遭逢最慘烈的衝擊，不...

傳特斯拉平價版Model Y延後量產 最快這時間啟動

3名知情人士告訴路透社，特斯拉（Tesla）備受期待的平價車款計畫，將包括在美國生產的最熱銷電動休旅車Model Y的簡...

別再卡了…Nvidia：中自製晶片水準等同「特供版」H20

中美關稅戰火升高，美國總統川普要求相關企業選邊站之際，美國晶片巨頭Nvidia（輝達，另譯英偉達）公司執行長黃仁勳17日...

1根香蕉6歐元…伊斯坦堡機場餐飲全球最貴成「另類景點」

一般人都知道機場餐飲價格普遍偏高，然而土耳其伊斯坦堡機場近日卻因「天價食物」引發廣泛關注，一杯啤酒售價高達17.5元（歐...

川普揚言撤換聯準會主席 專家警告恐遇債市壓力

美國總統川普對聯邦準備理事會（Fed）的不滿在本週大爆發，揚言採取前所未見的撤換聯準會主席。有專家警告，此舉可能損害聯準...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。