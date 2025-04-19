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傳特斯拉平價版Model Y延後量產 最快這時間啟動

中央社／ 舊金山/新德里/首爾18日綜合外電報導
3名知情人士告訴路透社，特斯拉（Tesla）備受期待的平價車款計畫，將包括在美國生產的最熱銷電動休旅車Model Y的簡配版，不過這款車的量產時程已遭延後。圖／美聯社
3名知情人士告訴路透社，特斯拉（Tesla）備受期待的平價車款計畫，將包括在美國生產的最熱銷電動休旅車Model Y的簡配版，不過這款車的量產時程已遭延後。圖／美聯社

3名知情人士告訴路透社，特斯拉（Tesla）備受期待的平價車款計畫，將包括在美國生產的最熱銷電動休旅車Model Y的簡配版，不過這款車的量產時程已遭延後。

特斯拉曾承諾將在今年上半年推出平價車款，期待為銷售疲軟的情況帶來轉機。

這3名知情人士表示，這款內部代號為E41的車款，預計將在美國展開量產，不過會比特斯拉公開計畫所規劃的時程晚了至少幾個月，可能落在今年第3季至明年初之間

目前並不清楚延後量產的原因。

其中2名知情人士表示，特斯拉目標要在2026年於美國工廠生產25萬輛平價版Model Y。路透社先前曾報導，這款新車也規劃後續在中國和歐洲生產。

特斯拉將於22日發表財報，新車的相關計畫格外受到矚目。

特斯拉的平價車款一直備受粉絲與投資人期待，他們希望這種大眾車款能吸引新的客群，並扭轉這家電動車製造商銷售下滑與市占流失的趨勢。

特斯拉 美國

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