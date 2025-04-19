川普揚言撤換聯準會主席 專家警告恐遇債市壓力

美國總統川普對聯邦準備理事會（Fed）的不滿在本週大爆發，揚言採取前所未見的撤換聯準會主席。有專家警告，此舉可能損害聯準會獨立性，進而衝擊債市。

法新社報導，川普近來推出關稅計畫，並多次表示希望立即降息以刺激經濟成長，並揚言若聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）不照做將被拔官。分析人士警告，川普此舉讓聯準會和白宮陷入衝突，恐破壞美國金融市場穩定。

川普昨天談到鮑爾時說：「如果我要他下台，他很快就會走人，相信我。」鮑爾的第2個4年聯準會主席任期明年5月才結束。

鮑爾先前表示不打算提前卸任，他本週還說，相當於美國央行角色的聯準會，在貨幣政策方面的獨立性是「法律問題」。

KPMG首席經濟學家史萬克（Diane Swonk）告訴法新社：「聯準會主席認為他必須點出事情輕重，顯然對立雙方（白宮與聯準會）都是來真的。」

沃爾夫研究（Wolfe Research）首席經濟學家羅思（ Stephanie Roth）表示，她認為雙方將陷入衝突，但不認為「聯準會會屈服於政治壓力」。

多數經濟學家認為，川普政府的關稅計畫將造成物價上漲壓力並抑制經濟成長，至少短期內是如此。這將使通膨偏離聯準會的2%長期目標，且很可能使得決策層不會在未來幾個月內降息。

羅思受訪時說：「他們不會因為川普發文稱應該降息就做出反應。」她還表示若這樣就率爾降息的話，恐會導致美國經濟陷入災難。

許多法律學者認為，除非有瀆職、犯罪或其他不當行為等正當理由，否則美國總統無權開除聯準會主席或後者在聯準會公開市場委員會（FOMC）的同事。負責制定利率的聯準會公開市場委員會有19名成員。

羅思說：「獨立性對聯準會來說絕對至關重要。沒有獨立央行的國家，貨幣明顯疲軟，利率也明顯較高。」

聯準會獨立性面臨的一大威脅來自川普政府提起的訴訟。川普政府尋求挑戰1935年最高法院一項關於美國總統無權開除獨立政府機關首長的裁定。

即使川普政府勝訴，也可能很快遭遇聯準會獨立性的終極護欄：債市。

近來川普關稅計畫引發市場動盪，美國公債殖利率飆升、美元走貶，顯示投資人可能不再將美國視為投資避險地。

面對美國公債殖利率飆升，川普政府暫緩對數十個國家課對等關稅，此舉有助穩定金融市場。

如果投資人認為聯準會因應通膨的獨立性受到損害，很可能會預期通膨升溫，長期公債殖利率可能再上升，進而對川普政府帶來壓力。

史萬克說：「人無法控制債市。這就是這個故事的寓意，也是為何大家希望有個獨立的聯準會。」