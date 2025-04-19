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華爾街大幅下修今年標普500指數預測目標 今年料僅漲2%

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
華爾街雖下修標普500指數今年表現預測，但以上周四（17日）收盤價5,283點相比，仍有約14%的漲幅。路透
華爾街雖下修標普500指數今年表現預測，但以上周四（17日）收盤價5,283點相比，仍有約14%的漲幅。路透

華爾街至少有10家大型金融機構過去兩周來陸續下修美股標普500指數今年底的目標，最新的平均目標水位為6,012點，只比去年底上漲約2%，且遠低於去年底時預測的6,539點；但與上周四（17日）收盤價5,283點相比，仍有約14%的漲幅。

10家機構包括摩根大通、高盛、花旗、美國銀行、摩根士丹利、興業、BMO、永核、RBC及歐本海默，其中以摩根大通的預估目標最低，只比目前的水位略高。

自從川普政府4月2日宣布「對等式」關稅以來，標普500指數已下跌約7%，更比今年2月19日的高點重挫14%。川普雖暫停對等關稅90天，但經濟學家表示貿易政策高度不確定，仍將使經濟成長減緩，甚至引發衰退，將重創美國上市公司的獲利。

花旗18日預測今年底標普指數為5,800點，低於原先預估的6,500點；分析師指出，年初時市場原本洋溢著「金髮姑娘（景氣不冷不熱）」的氛圍，現在則充滿不確定性」。

摩根大通（小摩）已於4月7日將指數目標的「基本情況」從6,500點下修到5,200點，並假定這是新關稅「局部」減輕之下的情況。小摩指出，「儘管我們不相信美國例外主義已經終結，但關稅震撼恰恰是在股價居高，且投資機構布局高度集中之際發生」。

指數 摩根 美國

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