川普關稅讓全球市場大地震 這國股市今年來卻漲逾20%

迦納股市今年來的表現在全球股市中數一數二，因為歷經一番債務整頓後通膨和借貸成本已下滑，該國政府也承諾將削減支出。

涵蓋32檔股票的迦納證交所（GSE）綜合指數，若以迦納貨幣塞地計算，今年截至17日收盤已攀升逾23％，在彭博資訊追蹤的全球股市中漲幅最大；若以美元計算則上漲17.4％，比MSCI邊境新興市場指數的漲幅多出四倍。迦納股市18日休市一天。

迦納2022年爆發債務違約後，獲得來自國際貨幣基金（IMF）30億美元的貸款，經過一番勵精圖治，已經成為投資人津津樂道的故事。原本跌跌不休的塞地終於止貶，通膨率也從兩年前的超過50％看板。去年12月勝選並誓言整頓經濟的總統馬哈馬（John Mahama），在他第一份預算案中設定目標，將讓財政赤字削減逾半。

迦納的借款成本因此急速下降。該國銀行用來設定貸款利率的3個月期國債拍賣利率，今年已驟降12個百分點至15.5％，為3年最低。管理約4.08億美元的Bora資本顧問公司財富管理主管加姆菲（Nana Kofi Agyeman Gyamfi）說：「一旦公債利率下降，投資人就會認為艱難時期已過，企業便能轉虧為盈」，「投資人正在尋找更長期的替代選項，提供更好的長期報酬」。

當地銀行和金融服務機構是主要受益者。Ecobank TransnationaI股價今年幾乎翻了2倍；國營的保險公司SIC股價已漲逾1倍；商銀Calbank漲97％；南非電信公司MTN迦納子公司上漲20％；迦納Total石油勁揚84％。

相較於一些非洲國家，迦納市場算小。根據彭博資訊的資料，GSE綜合指數的市值約74億美元，而南非FTSE JSE全股指數是1兆美元，奈及利亞交易全股指數（NGX）則是350億美元。

然而，因為總統馬哈馬努力降低企業的稅務負擔，包括取消電子轉帳稅，因此釋出更多資金進入了當地市場。加姆菲表示，這嘉惠了MTN及其他電子支付企業。

加姆菲還表示，迦納股市對美國總統川普的關稅大大免疫，因為這裡的上市公司很少出口至美國市場。