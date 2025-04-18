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庫克低調溝通 蘋果逃過一劫

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

華盛頓郵報報導，知情人士透露，蘋果執行長庫克上周曾與美國商務部長盧特尼克會面，討論川普關稅政策對iPhone價格的影響，之後就有了美國海關暫時豁免部分電子產品關稅的公告。

美國政府上周五宣布暫時豁免對智慧手機、電腦等進口電子產品的關稅，讓蘋果、惠普（HP）和戴爾（Dell）等科技公司稍微鬆一口氣。華郵報導指出，在那之前，蘋果執行長庫克就iPhone價格可能受到的衝擊，與美國商務部長盧特尼克進行討論。

報導還分析，庫克之所以讓蘋果「逃過一劫」，主要是庫克並未對外公開批評川普，而是選擇「低調溝通、實事求是」。

前美國商務部長羅斯指出，庫克與川普私人關係良好，「他從不哭鬧，也不對外放話，總是提出務實意見，備受尊重。」

庫克 美國商務部 蘋果

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