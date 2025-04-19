陸停止進口美液化天然氣逾兩月 專家：短期難恢復

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
數據顯示，中國大陸已完全停止進口美國液化天然氣（LNG）十周以上，顯示美中貿易戰已擴及能源合作領域。路透
數據顯示，中國大陸已完全停止進口美國液化天然氣（LNG）十周以上，顯示美中貿易戰已擴及能源合作領域。路透

數據顯示，中國大陸已完全停止進口美國液化天然氣（LNG）十周以上，顯示美中貿易戰已擴及能源合作領域，專家也預期，至少短期難以恢復。

航運數據顯示，載運6.9萬噸LNG的德州Corpus Christi於2月6日抵達福建後，大陸就未再進一步進口美國LNG。在大陸2月10日對美國LNG課徵15%關稅前，另一艘載運船因未能抵達大陸，被轉往孟加拉，之後稅率提高到49%，降低大陸買家在可預見未來購買美國LNG的經濟誘因。

川普第一任期時，大陸也曾完全停止進口美LNG一年多，但目前情勢截然不同，這次LNG貿易停擺影響可能更深遠，包括促使大陸加強與俄羅斯能源合作。

俄羅斯 美國

延伸閱讀

北京波音禁令 分析：大陸商飛恐遭影響

旋風訪北京！傳黃仁勳會DeepSeek創始人 陸媒：商業界佳話

「老闆們能扛多久？」關稅戰衝擊第一線 陸多地出口企業傳停工潮

中芯只是掛名？外媒爆華為AI處理器 全靠台積電

相關新聞

各國貿易政策不確定性爆表 IMF：全球經濟不致衰退

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）17日警告，全球貿易政策不確定性已「爆表」...

陸停止進口美液化天然氣逾兩月 專家：短期難恢復

數據顯示，中國大陸已完全停止進口美國液化天然氣（LNG）十周以上，顯示美中貿易戰已擴及能源合作領域，專家也預期，至少短期...

美港口10月14日起對陸船收費 有利台、日、韓航商

為抑制中國大陸在海運業影響力，美國政府17日公布停泊美國港口的大陸製船隻收費標準，但新規較原先提案有三大放寬：改為按貨物...

庫克低調溝通 蘋果逃過一劫

華盛頓郵報報導，知情人士透露，蘋果執行長庫克上周曾與美國商務部長盧特尼克會面，討論川普關稅政策對iPhone價格的影響，...

川普若接管Fed會怎樣？克魯曼：通膨狂飆、美元急貶

近日來，美國總統川普不斷施壓要聯準會（Fed）降利率，並揚言解除Fed主席鮑爾的職務。此事有多嚴重，該擔心嗎？諾貝爾經濟...

創辦人不當挪用上億資金買豪宅 印度人氣叫車平台恐垮台

消費者評價極高的印度叫車平台BluSmart，因為創辦人挪用大筆公司資金購買豪宅等奢侈品而遭到調查，該平台目前已全面停擺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。