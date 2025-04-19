陸停止進口美液化天然氣逾兩月 專家：短期難恢復
數據顯示，中國大陸已完全停止進口美國液化天然氣（LNG）十周以上，顯示美中貿易戰已擴及能源合作領域，專家也預期，至少短期難以恢復。
航運數據顯示，載運6.9萬噸LNG的德州Corpus Christi於2月6日抵達福建後，大陸就未再進一步進口美國LNG。在大陸2月10日對美國LNG課徵15%關稅前，另一艘載運船因未能抵達大陸，被轉往孟加拉，之後稅率提高到49%，降低大陸買家在可預見未來購買美國LNG的經濟誘因。
川普第一任期時，大陸也曾完全停止進口美LNG一年多，但目前情勢截然不同，這次LNG貿易停擺影響可能更深遠，包括促使大陸加強與俄羅斯能源合作。
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