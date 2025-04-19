美港口10月14日起對陸船收費 有利台、日、韓航商

為抑制中國大陸在海運業影響力，美國政府17日公布停泊美國港口的大陸製船隻收費標準，但新規較原先提案有三大放寬：改為按貨物載重與每次航程收費，而非每次靠港收費，且設定每年收費次數上限，還有豁免規定，預定10月14日起實施，激勵台灣、日本及南韓航運業者股價18日走高。

這項收費新規將直接衝擊大陸船運與物流業者，也將影響已向大陸採購大量船舶的馬士基（Maersk）與地中海航運（ＭSC）等其他航運巨擘。

但花旗估算，這項政策將使船運業者每次停泊美國港口的成本提高10%-15%，相對於現有關稅，大陸受到的影響微乎其微，對大陸造船業衝擊預料也將很小。

美國貿易代表署（USTR）將分階段收費，第一階段為針對大陸船舶，第二階段針對液化天然氣（LNG）載運船。

第一階段從4月17日起算的180天後（今年10月14日）開始，所有大陸製造與大陸擁有的船舶，在停泊美國港口時，都將以每趟航程為標準按貨物載重收費。

陸資船東與航運業者每次航程將被收取每淨噸50美元，之後三年每年每淨噸提高30美元；非陸資但有陸製船舶的船運業者，將每淨噸收18美元或每只貨櫃120美元起，之後三年每年每淨噸提高5美元或每只貨櫃的同等比率。

非美製汽車載運船以每輛汽車或同等運能150美元收費，但若訂購或載運美製汽車，將能以約略運能申請退費。

新規相較2月提案放寬，改為依每次航程收費，每年最多收費五次，而非每次停泊美國港口都要收費。根據原先提案，陸資船運業者每次靠港要收最高100萬美元的服務費，非陸資、但有陸製船舶的海運業者每次靠港最高收150萬美元。

而且，抵達美國港口的空船、載運煤炭或穀物等出口貨物的船舶都免收靠港費，在美國國內港口之間接駁貨物、來自加勒比海和美國領土港口的航程不收費，停泊在五大湖區港口的美國與加拿大船舶也被豁免。

若海運業者出示訂購美製船隻證明，能申請暫緩收費或免除限制，最長三年，若船東能出示下單美製船舶的證明，能申請減免費用，抵減額以訂購美製船舶淨載重噸位為上限，若三年內未實際接收該船，減免費用將被立即追繳。

亞洲航運類股18日走高，萬海漲4.9%，陽明漲1.6%，長榮微漲0.2%；日本川崎汽船勁揚3.7%，商船三井攀升2.8%，日本郵船上揚2.6%，；南韓Pan Ocean漲2%。

第二階段將在三年後、2028年4月17日開始，USTR將限制以外國製船舶運輸LNG，將在22年內逐步增加限制。