各國貿易政策不確定性爆表 IMF：全球經濟不致衰退

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）17日警告，全球貿易政策不確定性已「爆表」，將「大幅調降」全球經濟成長率預測，並警告美國關稅將衝擊全球成長、推升物價及造成金融市場混亂，但全球經濟還不至於陷入衰退。

喬治艾娃表示，美國加徵關稅與中國大陸和歐盟的報復舉動，正帶動全球貿易體系重新構建，考驗各國經濟。

IMF下周舉行春季年會，預定22日公布最新世界經濟展望報告。IMF在1月預測， 今、明兩年全球經濟都各成長3.3%。

喬治艾娃並未說明可能調降幅度等細節，她說，對經濟衰退的日益負面看法和憂慮也會影響經濟活動，「我在危機時期學到的一點，就是看法與現實一樣重要」，「如果看法轉向負面，也會相當不利經濟表現」。

路透訪調的經濟學家預期，美國總統川普的激進關稅政策，將使美國今、明兩年經濟成長急遽放緩，最新的今年成長率預測比上次陡降0.8個百分點至1.4%，明年成長率預估也下調0.5個百分點到2%，受訪經濟學家也預期美國未來12個月衰退機率跳增到45%。

喬治艾娃表示，不確定性居高不下，提高金融市場壓力的風險，她認為應該把最近美國公債殖利率曲線走勢視為警訊，「如果金融形勢惡化，沒有人會倖免」。穆迪指出，由於全球貿易戰加劇衝擊經濟成長的可能性升高，將更難以融資，現在預期投機等級企業今年底前違約率為3.1%，高於先前預估的2.5%。

她也警告，長期不確定性將帶來高昂代價，重新構築貿易體系的後果很「重大」。她說，由於大陸、美國及其他國家不斷增加關稅和非關稅壁壘，貿易緊張已醞釀一段時日，現在已經沸騰，川普政府的關稅是對各國補貼出口商造成「信任侵蝕」的回應。

喬治艾娃敦促各國明智回應美國實質關稅稅率「突然而全面的調整」，並呼籲各國繼續進行經濟和金融改革，同時保持靈活可靠的貨幣政策及強有力的金融市場監管，新興市場經濟體應保持匯率的靈活度。