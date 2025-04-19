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日3月核心CPI加速攀升

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
日本3月不計能源價格的核心消費者物價指數加速攀升，支持日本銀行（央行）繼續升息的立場。（歐新社）
日本3月不計能源價格的核心消費者物價指數加速攀升，支持日本銀行（央行）繼續升息的立場。（歐新社）

受到3月米價狂漲逾90%、寫50多年來最大漲幅的影響，日本3月不計能源價格的核心消費者物價指數（CPI）加速攀升，支持日本銀行（央行）繼續升息的立場，但同時美國關稅措施誘使經濟前景蒙上陰影，使日銀政策立場更加艱難。

日本政府18日公布，3月整體CPI年升3.6%，低於2月的3.7%，也低於市場預期，但主要是因為政府補貼水電費的效應，核心CPI則比去年同期攀升3.2%，高於2月的3%，符合經濟學家預期，卻已是連三年每個月都高於日銀的2%目標。

較受日銀關注、不計能源與生鮮食品價格的核心 -核心CPI年升率也提高0.3個百分點到2.9%，為去年3月以來最大漲幅。

在主要品項中，稻米價格更飆漲92.1%，為1971年開始發布可比較數據以來的最大漲幅。

最新通膨數據支持日銀繼續漸進式升息的路線，日銀總裁植田和男18日在國會表示，如果通膨一如其預期，加速向2%的目標邁進，央行將繼續升息，但如今面臨川普關稅的問題，日銀將「不帶偏見地」繼續關注情勢發展。日本內閣府在18日公布的報告中表示，由於企業部門表現穩健，日本經濟正溫和復甦，但由於川普關稅，導致經濟前景面臨的風險不斷增加，市場波動將帶來影響。

美日談判17日在華府開始後數小時，日本財務大臣加藤於東京接受路透訪問時表示， 美國近期的關稅措施影響各行各業，並令不確定性升高，「我們深切擔憂這些措施可能藉由各種方式影響日本及全球經濟，無論是透過貿易或金融市場」。 這段話堪稱東京當局至今最強烈示警。

加藤透露，他將就匯率議題與美方「密切溝通」，「讓匯率的波動穩定、反映基本面，這很重要。（日本）政府依舊對貨幣市場的走勢感到擔憂，包括投機炒作...我們有必要密切觀察美國關稅措施如何影響金融市場波動，包括匯率變化。」

川普曾示意，他希望美日貿易談判能談及他的一些不滿，包括他指責日本刻意貶低日圓匯價以助其出口商，以及他抱怨日本沒有支付足夠經費支持駐日美軍。日本則希望避開這些話題，也一向否認操縱匯率。

CPI 日本經濟 美國

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