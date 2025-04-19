美法院裁定涉非法壟斷 Google恐分拆廣告事業

美國聯邦法官17日裁定Google非法壟斷網路廣告市場，是該公司八個月內第二次被法官貼上非法壟斷標籤，Google可能即將面臨分拆旗下事業的命運。

美司法部和17個州2023年對Google提起訴訟，指控Google透過反競爭、排他和非法手段，來消除或大幅減少該公司數位廣告技術主宰地位的威脅。法官布林克馬判定，Google非法控制廣告技術市場三大領域其中兩個，即出版商廣告伺服器市場及廣告交易市場，該公司的反競爭行為「嚴重傷害」出版商和網路用戶。

針對法官判決，Google已預告將提出上訴。Google法規事務副總裁穆赫蘭說：「我們不認同法院就出版商工具做出的判決，出版商選項很多，選擇Google是因為我們的廣告技術工具既簡單好用又平價，且確實有效。」

由於司法部要求Google分拆部分廣告技術事業，布林克馬的判決可能為Google帶來重大改變，進而為規模較小業者和其他競爭對手創造機會。由於司法部無權在民事反托辣斯案件祭出罰款，Google無法藉由支付大筆罰款來解決反壟斷問題，任何解決方案或和解一定會涉及大幅調整旗下事業。

美國另一名聯邦法官梅塔去年8月判決，Google在網路搜尋市場占據壟斷地位。為期三周的聽審會下周將揭開序幕，梅塔預計8月底前就補救措施做出判決。