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捷克全面擺脫依賴俄羅斯石油 改由西方管線供應

中央社／ 布拉格18日專電

捷克過去依賴從俄羅斯進口石油，隨著橫貫阿爾卑斯山的TAL管線輸送能力提升，捷克總理費亞拉昨日宣布，捷克歷史上首次完全擺脫對俄羅斯石油供應的依賴，首批增量石油由西方管線運抵捷克。

捷克總理費亞拉（Petr Fiala）昨日宣布，「約60年後，我們對俄羅斯石油的依賴已經結束。」首批增加的石油量已透過管線運抵捷克中央儲油庫，「捷克歷史上首次完全由非俄羅斯石油供應，而且全部透過西方管線運輸。」

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，捷克政府致力擺脫對德魯茲巴（Druzhba）管線的依賴。這條管線數十年前開始從俄羅斯輸油，曾占捷克年度石油進口近50%。

捷克國營石油公司梅羅（Mero）去年底擴建橫貫阿爾卑斯山的TAL管線，這條管線從義大利的里雅斯特港（Trieste）運油至德國，再通過IKL管線輸入至捷克。自TAL升級後，可對捷克的年輸油量提升至800萬噸，足以滿足捷克國內全年需求。

梅羅執行長潘圖塞克（Jaroslav Pantucek）昨日表示，目前仍在研究德魯茲巴管線未來的其他用途，目前仍會讓管線內保持充油狀態，以備將來有可能從烏克蘭敖德薩港（Port of Odesa）的輸油之需。

捷克煉油公司Orlen Unipetrol表示，因德魯茲巴管線自3月起停止供應，公司一直依靠國家儲備油來維持營運，目前準備全面轉向從TAL管線獲得供應。

TAL管線輸送的挪威原油，會在今日抵達OrlenUnipetrol位在捷克北部利特維諾夫（Litvinov）的煉油廠，將於下週開始加工。

Orlen Unipetrol執行長烏努克（Mariusz Wnuk）聲明：「我們也已確保海外油田的額外油輪供應，因此我們在利特維諾夫與克拉盧皮（Kralupy）這兩座煉油廠的運作將順暢無虞。」

根據捷克貿工部數據，捷克去年進口650萬噸原油，其中42%來自德魯茲巴管線，與前2年高達58%依賴俄油的情況相比，已出現反轉。去年捷克的石油來源還包括亞塞拜然與哈薩克，另有少量來自挪威與蓋亞那的進口。

德魯茲巴管線目前仍為匈牙利與斯洛伐克供油，這兩個與俄羅斯關係較親近的國家目前仍繼續接收俄國的石油。

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