快訊

日本長野縣發生規模5.0地震！震源深度僅10公里 最大震度5弱

綠營赴監院陳情彈劾 蔣萬安挨批「帶頭違法」霸氣回7個字

川普突襲參與！日美磋商「震撼教育」 日媒揭內幕：談判節奏全被掌握

創辦人不當挪用上億資金買豪宅 印度人氣叫車平台恐垮台

中央社／ 新德里18日專電
印度人氣叫車平台BluSmart，因為創辦人挪用大筆公司資金購買豪宅等奢侈品而遭到調查，該平台目前已全面停擺。圖／路透
印度人氣叫車平台BluSmart，因為創辦人挪用大筆公司資金購買豪宅等奢侈品而遭到調查，該平台目前已全面停擺。圖／路透

消費者評價極高的印度叫車平台BluSmart，因為創辦人挪用大筆公司資金購買豪宅等奢侈品而遭到調查，該平台目前已全面停擺，接下來恐難逃垮台命運。

印度叫車平台領頭羊Uber和Ola常因車輛內部髒亂、司機態度不佳、不時在最後一刻取消乘客訂車等問題而為人詬病，相較之下，以電動車為號召BluSmart，一出現就帶給消費者耳目一新的感受，不僅車輛新穎且環保，司機也彬彬有禮，訂車不僅不會無故被取消，還常常提前在指定地點等待，這些都讓BluSmart很快獲得消費者青睞，也讓他們給Uber和Ola帶來極大的威脅。

但印度證券交易委員會（SEBI）揭露BluSmart創辦人不當運用資金的情況後，BluSmart突然於17日起停止德里國家首都區（NCR）、班加羅爾（Bangalore）、孟買（Mumbai）的叫車服務。

今日印度（India Today）報導指出，BluSmart創辦人掌控的另家公司Gensol Engineering擁有BluSmart旗下大部分的電動車，Gensol Engineering是以租賃方式把車租給BluSmart。在Gensol Engineering的資金被榨乾後，BluSmart也不得不停止營運。

根據印度證券交易委員會發出的訊息，GensolEngineering的營運被發現有嚴重缺失，當中包括公司貸款被挪為私人用途、財務管控不佳、未遵循正確的商業慣例等。

印度證券交易委員會指出，Gensol Engineering向不同的政府機構申請貸款，總額高達97.8億盧比（約新台幣37.2億元），這些錢本來應該用來添購電動車，但被BluSmart創辦人佔為己有，部分資金被挪來買奢侈品，其中包括一戶起價高達7億盧比（約新台幣2.6億元）的豪華公寓。

印度新德里電視台（NDTV）指出，BluSmart目前已全面停擺，該平台正與Uber India協商，讓Uber Green租下8000到1萬輛BluSmart的電動車。

BluSmart於2019年創立，陸續推出包括電子錢包、以鐘點計費租車等先進的服務，之後規模不斷擴張，2021年與塔塔汽車（Tata Motors）等公司合作，擴大其電動車隊規模和充電站的數量，2022年推出在班加羅爾的業務，2023年9月已擁有5000輛電動車和3900個充電站，2024年宣布讓其6000輛電動車使用塔塔的太陽能。

這段期間BluSmart也持續獲得融資，包括2022年獲得的2500萬盧比（約新台幣952萬元），及2023年拿到的4200萬盧比（約新台幣1599萬元），2024年光是為了計畫用來建設讓電動車充電的基礎設施，就從一家瑞士的公司募得2500萬盧比，7月時又再募得20億盧比（約新台幣7.6億元）。

BluSmart前景一片看好，根據去年4月公布的數據，其2024財務年度的收入達39億盧比（約新台幣14.8億元），遠比前一個年度的16億盧比（約新台幣6億元）高上許多，如今卻因為創辦人挪用資金的爭議，讓BluSmart的未來蒙上陰影。

印度 電動車

延伸閱讀

電動車事故釀死傷 陸要求車企禁止以自動駕駛宣傳

美國關稅引發擔憂 印度IT人才招募減近20%

印度股錢景亮 長線可期

均價43萬 中悦耑悦 最懂企業家的百坪豪宅

相關新聞

創辦人不當挪用上億資金買豪宅 印度人氣叫車平台恐垮台

消費者評價極高的印度叫車平台BluSmart，因為創辦人挪用大筆公司資金購買豪宅等奢侈品而遭到調查，該平台目前已全面停擺...

市場看好美日達貿易協議 東京股市領漲亞股多收高

在市場看好美日達成貿易協議的樂觀心理帶動下，亞洲股市今天在東京股市漲勢推動下多收高。同時投資人也密切關注各國與白宮的關稅...

IMF警告貿易政策不確定性「爆表」 將大砍全球經濟成長預測

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）17日警告，全球貿易政策的不確定性已「爆表...

美中貿易戰影響 中國已完全停止進口美國LNG兩個多月

數據顯示，中國大陸已完全停止進口美國液化天然氣（LNG）十周以上，顯示美中貿易戰已擴及能源合作領域，專家也預期，至少短期...

日本3月米價狂漲逾90%、漲幅50年最大！帶動核心通膨加速走揚

受到3月米價狂漲逾90%、為50多年來最大漲幅的影響，日本3月不計能源價格的核心消費者物價指數（CPI）加速攀升，支持日...

高定價策略害的 蘋果Q1在中國的智慧手機出貨量降9% 連7季下滑

根據研調機構國際數據資訊（IDC），蘋果（Apple）第1季在中國大陸的智慧手機出貨量，較去年同期下滑9%，這已是連續第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。