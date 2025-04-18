市場看好美日達貿易協議 東京股市領漲亞股多收高

在市場看好美日達成貿易協議的樂觀心理帶動下，亞洲股市今天在東京股市漲勢推動下多收高。同時投資人也密切關注各國與白宮的關稅談判。

法新社報導，美國總統川普表示，他無意對北京進一步提高關稅，也對亞股帶來支撐。市場希望中美這兩大經濟體的緊張對抗氣氛能夠降溫。

日本經濟再生大臣赤澤亮正16日會見川普、美國財政部長貝森特（Scott Bessent）及美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer），但未能就關稅協議達任何立即性進展，雙方預定月底舉行第2回合談判。

新任美國駐日大使葛拉斯（George Glass）今天表示，他對兩國將談成一項貿易協議「抱持極為樂觀的態度」。川普近日指出，美日談判取得「重大進展」。

川普昨天表示無意再對中國加徵關稅，並說北京方面已多次就關稅與他接觸。

川普說：「我和習主席（中國國家主席習近平）的關係相當不錯，我認為這樣的關係將持續下去。」他還說，中方已多次聯繫接觸。

前一天的華爾街股市走勢不一後，亞洲股市今天大多收高。

儘管日本在米價飆漲一倍帶動下，3月通膨加速，東京股市今天仍領漲亞股。

首爾、曼谷和台北股市今天都收漲。上海股市微幅下跌。香港、雪梨、威靈頓、新加坡和馬尼拉股市則適逢耶穌受難日休市。