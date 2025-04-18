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IMF警告貿易政策不確定性「爆表」 將大砍全球經濟成長預測

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）。路透
國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）。路透

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）17日警告，全球貿易政策的不確定性已「爆表」，將「大幅調降」全球經濟成長率預測，指稱美國關稅將衝擊全球成長、推升物價及造成金融市場混亂，但全球經濟還不會陷入衰退。

喬治艾娃表示，美國加徵關稅與中國大陸和歐盟的報復舉，正帶動全球貿易體系重新構建，導致全球貿易政策不確定性「爆表」與金融市場的極端震盪，考驗各國經濟，「混亂會帶來成本…我們的最新成長預測將包括大幅下調，但還不會衰退」。

IMF將在下周舉行春季年會，預定22日公布最新的世界經濟展望報告。IMF在1月預測， 今、明兩年的全球經濟都各將成長3.3%。

喬治艾娃並未說明可能的調降幅度等細節，她說，對經濟衰退的日益負面看法和憂慮也會影響經濟活動，「我在危機時期學到的一點，就是看法與現實一樣重要」，「如果看法轉向負面，也會相當不利經濟表現」。

路透訪調的經濟學家預期，美國總統川普的激進關稅政策，將使美國今、明兩年的經濟成長急遽放緩，最新的今年成長率預測比上次陡降0.8個百分點至1.4%，明年成長率預估也下調0.5個百分點到2%，受訪經濟學家也預期美國未來12個月衰退的機率跳增到45%，遠高於3月調查的45%。

喬治艾娃表示，不確定性居高不下，提高了金融市場壓力的風險，認為應該把最近美國公債殖利率曲線走勢視為警訊，「如果金融形勢惡化，沒有人會倖免」。穆迪指出，由於全球貿易戰加劇衝擊經濟成長的可能性升高，將更難以融資，現在預期投機等級企業在今年底前違約率為3.1%，高於先前預估的2.5%。

她也警告，長期的不確定性將帶來高昂代價，重新構築貿易體系的後果將是很「重大」。她說，由於中國、美國及其他國家不斷增加關稅和非關稅壁壘，貿易緊張已經醞釀一段時日，現在已經沸騰，川普政府的關稅是對各國補貼出口商所造成「信任侵蝕」的回應。

她說，美國和中國大陸都對彼此貿易感到不滿，但全球兩大經濟體降低不確定性、並達成更公平且以規則為基礎的貿易體系至關重要，這些緊張可能規模對較小經濟體造成溢出效應。她呼籲展開合作，期望主要經濟體達成保持開放的貿易協議，重啟降低關稅和減少非關稅壁壘的全球趨勢。

喬治艾娃敦促各國明智回應美國實質關稅稅率「突然而全面的調整」，並且呼籲各國繼續進行經濟和金融改革，同時保持靈活可靠的貨幣政策以及強有力的金融市場監管，新興市場經濟體應保持匯率的靈活度。

成長率 經濟衰退 美國

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