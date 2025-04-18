美中貿易戰影響 中國已完全停止進口美國LNG兩個多月

數據顯示，中國大陸已完全停止進口美國液化天然氣（LNG）十周以上，顯示美中貿易戰已擴及能源合作領域，專家也預期，至少短期難以恢復。

航運數據顯示，載運6.9萬噸LNG的德州Corpus Christi於2月6日抵達福建後，中國大陸就未再進一步進口美國LNG。在中國大陸2月10日對美國LNG課徵15%關稅之前，另一艘載運船因為未能抵達中國大陸，被轉往孟加拉，但之後稅率提高到49%，降低了中國大陸買家在可預見未來購買美國LNG的經濟誘因。

在美國總統川普的第一任期時，中國大陸也曾完全停止進口美國LNG一年多，但目前國際社會情勢已截然不同，這次LNG貿易停擺的影響可能更深遠，包括促使中國大陸加強與俄羅斯的能源合作，並且讓人質疑美國和墨西哥正砸數十億美元擴建LNG出口站的前景。

哥倫比亞大學全球能源政策中心天然氣專家珂爾布（Anne-Sophie Corbeau）認為「將會有長期後果」，「我認為中國LNG進口商將永遠不會簽訂任何美國LNG新合約」。

從俄烏戰爭開打以來，中國大陸進口的美國LNG占比相對較小，當地買家偏好轉賣到歐洲獲利，去年中國大陸只有6%的LNG來自美國，低於2021年高峰的11%。Kpler資料顯示，中國石油天然氣公司（PetroChina）和中國石化（Sinopec）已簽署13筆長期合約，從美國出口站購買LNG，其中一些合約持續到2049年。

這類長期交易對美國要推動大型LNG計畫來說實屬必要，但珂爾布說，開發商最近試圖重新協商條件，納入通膨日漸上升與美國關稅的成本。

Kpler分析師博卡菈（Gillian Boccar）認為，美中LNG貿易短期沒有重啟的理由，上次這類貿易是一直停擺到北京當局給予企業豁免，而且天然氣需求暢旺，但現在經濟成長減弱，中國大陸能夠承擔失去美國LNG的代價相當長一段時間。

中國大陸駐俄羅斯大使張漢暉日前表示，中國大陸可能會擴大從俄羅斯進口LNG，「許多買家都要求（中國大陸駐俄）大使館幫忙和俄國供應商建立合約，我認為絕對將會有更多（進口）」。俄國已成為中國大陸LNG的第三大供應國，僅次於澳洲和卡達。

能源顧問業者Energy Aspects跨能源分析師布隆茲認為，由於美中關稅已攀升到實質禁運的水準，能源貿易流動將改變，整體亞洲的需求也預料將減少500萬-1,000萬噸，可望稍微壓低歐洲的天然氣價格。