日本3月米價狂漲逾90%、漲幅50年最大！帶動核心通膨加速走揚

受到3月米價狂漲逾90%、為50多年來最大漲幅的影響，日本3月不計能源價格的核心消費者物價指數（CPI）加速攀升，支持日本銀行（央行）繼續升息的立場，但同時美國關稅措施誘使經濟前景蒙上陰影，使日銀陷入兩難困境。

日本18日公布，3月核心CPI比去年同期攀升3.2%，高於2月的3%，符合經濟學家預期，卻已是連三年每個月都高於日銀的2%目標。

日銀關注、不計能源與生鮮食品價格的核心 -核心CPI年升率也提高0.3個百分點到2.9%，為去年3月以來最大漲幅。

在主要品項中，不計生鮮項目的食品價格3月上漲6.1%，稻米價格更飆漲92.1%，為1971年開始發布可比較數據以來的最大漲幅。

日本3月整體CPI則年升3.6%，低於2月的3.7%，也低於市場預期，主因為政府補貼水電費的效應

最新通膨數據支持日銀繼續漸進式升息的路線，但生活成本走揚對消費者衝擊，將成為決策官員的頭痛問題，現在還面臨美國總統川普對進口汽車與鋼鋁課徵25%關稅，美國在與日本貿易談判期間，又對日本課徵10%對等關稅的衝擊，束縛住日銀的手腳。

日銀將在5月1日公布利率決策，彭博經濟學家預期屆時將按兵不動，等到7月再升息。日本財相加藤勝信17日表示，最近的美國關稅措施影響各行各業，升高不確定性，為日本與美國展開貿易談判以來的最強烈警告。