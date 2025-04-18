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高定價策略害的 蘋果Q1在中國的智慧手機出貨量降9% 連7季下滑

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
蘋果公司今年第1季在中國大陸的智慧手機出貨量較一年前萎縮9%。美聯社
蘋果公司今年第1季在中國大陸的智慧手機出貨量較一年前萎縮9%。美聯社

根據研調機構國際數據資訊（IDC），蘋果（Apple）第1季在中國大陸的智慧手機出貨量，較去年同期下滑9%，這已是連續第七季下滑。但大陸整體的智慧手機出貨量並未減少，蘋果是唯一一家出貨衰減的主要製造商。

在中國智慧手機市場，蘋果排第五名，出貨量減少到980萬支，市占率降至13.7%，不如前1季的17.4%。

相較下，小米出貨量激增40%至1,330萬支，整個行業的出貨量增加3.3%。

IDC分析師Will Wong表示，當局1月公布的補貼政策推動了第1季的出貨成長，但蘋果的高定價策略使其未能受益。政府對智慧手機和其他一些消費電子產品的補貼政策是，對標價不超過人民幣6,000元的產品，依售價的15%提供補貼。  

售價 市占率

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