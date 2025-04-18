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南韓推出86億美元追加預算 關稅動盪中支撐經濟成長

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
南韓政府18日公布規模12.2兆韓元（86.0億美元）的追加預算，以支撐經濟成長。美聯社
南韓政府18日公布規模12.2兆韓元（86.0億美元）的追加預算，以支撐經濟成長。美聯社

南韓政府18日公布規模12.2兆韓元（86.0億美元）的追加預算，希望在全球貿易戰和國內政治不確定性威脅經濟成長之際，支持戰略產業，這也是南韓政府從2022年5月來首度編列追加預算。

財政部表示，在總額12.2兆韓元的追加預算中，4.4兆韓元用於減緩貿易風險並支持先進產業，4.3兆韓元用於減輕人民生計負擔，3.2兆美元將用於災難防治與復甦，另以2,000億韓元改善機場安全與老舊的汙水設施。

在支持產業的追加預算中，約1.8兆韓元將用於藉由今年取得1萬組繪圖處理器（GPU）晶片，提振當地人工智慧（AI）生態系的創新

南韓也計劃投資1.8兆美元，提供金融援助給預料將受到美國關稅衝擊的企業，並以2,000億韓元穩定關鍵礦產的供應鏈，另外編列5,000億韓元強化半導體和其他戰略產業的競爭力。當局也打算提供當地出口商25兆韓元的流動性，協助因應美國關稅計畫的影響。

南韓代理總統韓悳洙表示，美國關稅引發的全球貿易衝突及國內需求復甦遲緩，造成一些公司面臨流動性難題的憂慮，也有人擔心可能造成更廣泛的金融市場緊縮。

財政部也計劃提高今年以外幣發行外匯穩定債券的金額上限至35億美元，高於先前的12億美元，同時將韓元計價發債額上限調降同等額度，以備戰市場波動加劇。

在支持人民生計部分，政府計劃再支出2.6兆韓元減輕小企業的財務負擔，也已1.6兆韓元幫助一般雜貨店提振銷售。

南韓政府計劃22日將追加預算送交國會審議，其中8.1兆韓元將透過額外發行公債籌措財源，整體將使南韓今年財政赤字占國內生產毛額（GDP）比率從2.8%提高到3.2%，債務占比也從48.1%提高到48.4%。

南韓央行在日前維持利率不變後，暗示將在5月降息，為進一步寬鬆貨幣政策預留空間，反映美國總統川普關稅政策的「重大」風險。央行表示，今年經濟成長1.5%的預測值面臨更高的下行風險，上季經濟有可能萎縮，並估算當局的追加預算可能提高經濟成長率0.1個百分點。

南韓 美國

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