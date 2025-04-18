美元因賣壓稍歇轉強 歐元在歐洲央行降息後走低

美元周四（17日）上漲，最近一段時間兌其他主要貨幣走弱的勢頭似乎暫告一個段落。日圓在美國總統川普宣布與日本的貿易談判取得「進展」之後下跌；另一個避險貨幣瑞士法郎，兌美元也貶值。歐元則是在歐洲央行一年內第七度降息後小幅走弱。

周四衡量美元兌六種主要貨幣匯價變動的美元指數（DXY）盤中最高上漲0.37%，收盤時回到幾近平盤。日圓兌美元匯價收跌0.39%，報142.43日圓兌1美元。瑞郎兌美元跌0.7%，至0.82瑞郎兌1美元。歐元兌美元貶0.3%，報1歐元兌1.14美元。10年期美國公債殖利率小幅上升5個基點，至4.32%。

路透分析，本周至今美元基本穩定，兌歐元維持在窄幅區間內。上周美元則是大幅下跌，因市場擔心川普關稅對經濟的影響，以及投資人將投資轉移到美國之外。

豐業銀行外匯策略師Eric Theoret說：「大多數G10貨幣近期都經歷了相當強勁的上漲行情，所以我認為我們現在只是處於一個短暫的暫停階段。我們的中期觀點仍然是看跌美元，所以我們認為這只是一個盤整階段。」

品浩（Pimco）表示，隨著川普政府日益傾向保護主義，美國金融資產恐會「重蹈英國與新興市場的覆轍」。

交易員正在密切關注川普政府與各貿易夥伴之間的談判，以尋找可能達成協議的跡象。川普周四表示，他預期將能與中國達成貿易協議，但他沒有提供具體細節，或者提到談判將如何進行。其實目前中美兩個超級大國之間，仍處於僵持狀態。

歐洲央行周四降息25個基點（1碼）至2.25%，是2022年底以來的最低水準，希望支撐本已陷入困境且將受到美國關稅沉重打擊的歐元區經濟。歐洲央行總裁拉加德說，關稅和政策不確定性可能拖累歐元區的成長、投資和消費。

丹斯克銀行外匯分析師Kirstine Kundby-Nielsen認為，歐洲央行的聲明基調偏鴿，焦點已轉向關注成長前景下行的風險，而不是通膨上行風險。

周四外匯市場交投減少，因為即將到來的今（18）日大多數美國市場將因復活節假期休市，但外匯市場仍將繼續交易。