美三大股指漲跌不一 市場評估貿易磋商和利率前景 Fed獨立性成焦點

美國華爾街股市周四漲跌互現，禮來和蘋果帶來提振，投資人評估美日貿易磋商進展和對利率前景的擔憂，同時消化企業財報以衡量關稅對公司業績的影響。

道瓊工業指數下跌527.16點或1.33%，收在39,142.23點。標普500指數上漲7點或0.13%，收在5,282.70點。那斯達克指數下跌20.71點或0.13%，以16,286.45點做收。

標普500指數在收盤前最後幾分鐘縮減漲幅，那斯達克指數轉跌，暗示交易員對在長周末持有美國股票持謹慎態度，股市周五將因耶穌受難日休市。

美國總統川普在周三股市大幅下挫後聲稱美日談判取得「重大進展」。川普還告訴記者，預計將與中國大陸達成貿易協議，但他沒有說明兩國要如何展開磋商。

自4月2日川普宣布全面徵收關稅以來，標普500指數已下跌大約7%。一再呼籲聯準會（Fed）降息的川普周四表示，解雇鮑爾再快也不夠快。

投資人目光現在聚焦在未來幾周與數十個國家的磋商上，以進一步了解美國對各國與行業徵收關稅的規模和範圍。

根據CME的FedWatch工具，交易員認為聯準會5月降息的可能性降至6%左右。路透一項調查顯示，經濟學家認為未來12個月美國經濟衰退的可能性提升。

Longbow Asset Management執行長Jake Dollarhide稱，「市場希望川普宣布達成貿易協議。市場想要實實在在的結果，但沒有得到」。

禮來大漲14%，此前該製藥商稱其實驗性藥片在糖尿病患者試驗中降低體重和血糖的效果不亞於Ozempic。

蘋果上揚1.4%，從最近的大跌趨勢中有所恢復。

聯合健康集團大跌22%，拖累道指下跌 ，該公司因預計今年餘下時間醫療成本居高不下而調降了年度獲利預期。其他醫療保險公司也走跌，CVS Health挫低近2%，Humana下跌7.4%。

Alphabet下跌1.4%，此前一位聯邦法官裁定谷歌非法主導線上廣告技術的兩個市場。

在標普500指數的11個類股，有八個上漲，能源股2.3%的漲幅領先，其次是主要消費品股，漲幅2.2%。

本周，標普500指數下跌1.5%，那指下跌2.6%，道指下跌2.7%。三大股指均寫下四周以來第三次周線下跌。

與最近幾個交易日異常高的成交量相比，周四成交量相對清淡，美國各交易所累計成交146億股，此前20個交易日的日均成交量為192億股。