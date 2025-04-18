台積電ADR微漲0.05% 較台北交易溢價16.44%
台積電ADR周四（17日）微漲0.05%，收在151.74美元，較台北交易溢價16.44%。費城半導體指數同日則是下跌0.64%。
周四美國股市三大指數漲跌互見。道瓊工業指數下跌527.16點或1.33%，收在39,142.23點；標普500指數微漲7.00點或0.13%，收在5,282.70點；那斯達克指數微跌20.71點，或0.13%，收在16,286.45點。
台灣加權股價指數下跌129.27點，收在19,338.73點，台積電（2330）下跌8元或0.94%，收在847.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 130.30-1.58 129.50 +1.39
中華電 CHT 129.87 +0.23 128.00 +1.46
台積電 TSM 986.28 +0.05 847.00 +16.44
聯電 UMC 44.26 -0.58 44.10 +0.37
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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