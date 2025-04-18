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IMF總裁：下調全球經濟成長預測 不預期出現衰退

中央社／ 華盛頓17日專電

美國總統川普發動關稅戰，衝擊全球貿易體系。國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃今天表示，IMF將顯著下調對全球經濟成長的預測，但不預期會出現衰退，同時也會上調部分國家的通膨預測；她並喊話，「希望看到不確定性降低」。

川普（Donald Trump）重返白宮以來狂揮關稅大刀，包括徵收整體一致性10%的進口貨品關稅、25%的汽車關稅；目前雖對多國暫緩實施對等關稅，但中國進口到美國的商品已面臨高達245%關稅。中國已採取報復性措施作為回應，歐盟也在研擬反制措施。

喬治艾娃（Kristalina Georgieva）今天在IMF華府總部針對全球經濟前景發表演講指出，各經濟體的韌性正受到來自全球貿易體系重啟（reboot）的考驗，金融市場波動正在上升，貿易政策的不確定性達到前所未見（off the charts）的程度。

她形容，貿易緊張如今已達「沸騰」程度，「我們所看到的是，對國際體系的信任及國與國之間互信流失所造成的結果」。

喬治艾娃觀察，全球貿易緊張造成的後果包括不確定性的代價。一項商品的成本可能受到數十個國家關稅的影響，而在關稅稅率可能變動的情況下，規劃變得困難，結果就是海上船隻不知該駛往哪個港口、投資決策被延遲、金融市場波動等，「不確定性持續時間越長，代價就越大」。

她也指出，貿易壁壘增加將直接打擊經濟成長，如同所有稅收一樣，關稅會以減少和轉移經濟活動為代價來增加政府收入。如果國內市場規模夠大，就會促使外國企業進行本地投資、帶來新的經濟活動及就業機會，但這需要時間。

同時，喬治艾娃示警，長期來看，保護主義將會削弱生產力，尤其是較小的經濟體。

她表示，「貿易如同水一般」，當各國設立關稅、非關稅壁壘等障礙時，貿易流向就會改變。

喬治艾娃透露，IMF在下週發布的最新「世界經濟展望」報告中，將明顯下調全球經濟成長的預測，但不預期會陷入衰退，同時也會上調部分國家的通膨預測。

IMF今年1月預測，2025年全球經濟成長為3.3%。

此外，路透社報導，喬治艾娃表示，美國和中國在貿易方面各有不滿。美國不滿中國在智慧財產權及非關稅壁壘方面的做法，而中國則尋求與美國接觸，好讓兩國經濟置於穩固基礎之上。

她說，「我們希望看到不確定性降低」，如果全球兩大經濟體仍在尋找自身定位，就很難實現這點。以全球經濟角度來看，更加公平、以規則為基礎的體系至關重要。

IMF 美國

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