川普樂觀談貿易、痛批聯準會主席 美股走勢分歧

美國總統川普1月上任至今，發動玉石俱焚的關稅戰迫使貿易對手讓步，雖學術界和輿論界都大肆批評作法不當，川普仍一意孤行。細數他上任來的種種表現，至少有一件事他是值得自豪的：身邊的這群顧問包括財政部長貝森特、白宮經濟顧問委員會主席米倫、科技富豪馬斯克等人，每個人的觀點可能都不同，經常相互矛盾，但他們都有一個共同點：對川普堅定不移的忠誠，即使以犧牲自身信譽為代價。

2025-04-18 06:00