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川普樂觀談貿易、痛批聯準會主席 美股走勢分歧

中央社／ 紐約17日綜合外電報導

美國總統川普釋出更多有關貿易的樂觀評論，並嚴厲批評聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）。市場衡量上述消息之際，華爾街股市今天走勢分歧。

道瓊工業指數下挫527.16點或1.33%，以39142.23點作收。

標準普爾500指數小漲7.00點或0.13%，收5282.70點。

科技股那斯達克指數下跌20.71點或0.13%，收16286.45點。

費城半導體指數下滑24.70點或0.64%，收3832.47點。

半導體 指數 科技股

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