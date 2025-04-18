川普樂觀談貿易、痛批聯準會主席 美股走勢分歧
美國總統川普釋出更多有關貿易的樂觀評論，並嚴厲批評聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）。市場衡量上述消息之際，華爾街股市今天走勢分歧。
道瓊工業指數下挫527.16點或1.33%，以39142.23點作收。
標準普爾500指數小漲7.00點或0.13%，收5282.70點。
科技股那斯達克指數下跌20.71點或0.13%，收16286.45點。
費城半導體指數下滑24.70點或0.64%，收3832.47點。
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