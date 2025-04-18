快訊

英國最高法院裁決跨女「不是女性」 J.K.羅琳抽雪茄、舉杯高調慶祝

影／國民黨4幹部涉造假連署清晨聲押 朱立倫喊話群眾：羈押庭再聲援

聽新聞
0:00 / 0:00

網頁廣告投放技術 美法官判決谷歌非法壟斷

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國聯邦法官十七日判決，Google（谷歌）非法維持部分網路廣告技術壟斷地位。這個判決加劇Google的法律困境，可能會重塑這家市值一點八八兆美元的公司，並改變該公司在網路領域的影響力。

美國維吉尼亞東區法院法官布林克馬在判決中表示，Google違反法律，在一項幾乎不可見的技術系統中建立獨占地位，這項技術可在網路上各個網頁投放廣告。

美國司法部和一些州已對Google提起訴訟，稱其在廣告科技領域的壟斷，使得該公司能夠收取更高價格並從每筆銷售中抽取更大份額。

Google產品在資訊獲取和網路開展業務方面取得獨占地位，因此遭到愈來愈多檢討。另一名哥倫比亞特區聯邦法官梅塔去年八月判決，Google在網路搜尋領域擁有壟斷地位。梅塔目前正在考慮司法部提出的拆分該公司請求。

司法部建議承審法官梅塔，可強制Google開放用於構建搜尋結果和人工智慧產品的基礎數據。梅塔預定八月作出決定，Google已表示打算對判決提出上訴，但必須等到法官確定處分後再說。

布林克馬法官也有機會強制改變Google的業務。在訴訟中，司法部請求法院強制Google出售多年來收購的部分廣告技術業務。

這兩項裁決及其補救措施，可能會抑制Google的影響力，Google可能面臨重大重組。

美國反托辣斯當局已長達四十年未強制企業分家，若付諸實施，將是一次歷史性的反壟斷分拆大案。

廣告 網路 美國

延伸閱讀

Google被評1星…機車行老闆心碎求解：開鎖200元真的很黑嗎？

日本首度開鍘科技巨頭 認定Google違反反壟斷法

Google Maps悄悄將部分南海水域改名 陸外交部回應了

台灣大：Google AI新機AI助理釋放雙手 購機零元起

相關新聞

鮑爾「不急降息」 川普開嗆

美國聯準會（Ｆｅｄ）主席鮑爾十六日表示，不急於調整基準政策利率，要等情勢更明朗再考慮降息。鮑爾的言論引發多次要求聯準會降...

ECB降息1碼 示警展望惡化…韓、加利率不變、土耳其逆勢升息

歐洲央行（ECB）17日一如市場預期降息1碼，是去年6月啟動降息循環以來第七次降息，並警告貿易情勢緊張已導致成長展望惡化...

川普瘋狂關稅政策如何煉成？先認識他身邊的財經策士們

美國總統川普1月上任至今，發動玉石俱焚的關稅戰迫使貿易對手讓步，雖學術界和輿論界都大肆批評作法不當，川普仍一意孤行。細數他上任來的種種表現，至少有一件事他是值得自豪的：身邊的這群顧問包括財政部長貝森特、白宮經濟顧問委員會主席米倫、科技富豪馬斯克等人，每個人的觀點可能都不同，經常相互矛盾，但他們都有一個共同點：對川普堅定不移的忠誠，即使以犧牲自身信譽為代價。

網頁廣告投放技術 美法官判決谷歌非法壟斷

美國聯邦法官十七日判決，Google（谷歌）非法維持部分網路廣告技術壟斷地位。這個判決加劇Google的法律困境，可能會...

轉嫁關稅 愛馬仕在美漲價

法國精品品牌愛馬仕（Hermes）17日公布財報，第1季營收略低於市場預期，並表示將把關稅成本全數轉嫁給美國客戶，5月1...

特斯拉加州市占跌破50%

加州是美國最大的電動車市場，但如今特斯拉（Tesla）看來連這塊市場也守不住，上季市占跌破50%，且新車銷售連六季下滑，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。