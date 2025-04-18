鮑爾「不急降息」 川普開嗆

美國聯準會（Ｆｅｄ）主席鮑爾十六日表示，不急於調整基準政策利率，要等情勢更明朗再考慮降息。鮑爾的言論引發多次要求聯準會降息的美國總統川普不滿，川普十七日在社群網站貼文，對鮑爾發出空前強力的抨擊，表示鮑爾「停職再快都不夠快」，並指責鮑爾「始終都是太慢，而且犯錯」。

隨著美中貿易戰緊張情勢升溫，而歐洲夾在兩大經濟體之間，歐洲央行昨調降基準利率一碼（○點二五個百分點）至百分之二點二五，是去年六月啟動降息循環以來第七次降息。相較於聯準會礙於川普關稅恐助長通膨而按兵不動，歐洲央行急於降息，因為歐洲成長減緩風險顯然高於通膨復熾風險。

鮑爾在芝加哥經濟俱樂部發表演說，表示「我們的義務是維持長期通膨預期良好定錨，並且確定一次性的物價水準上漲，不會變成長久的通膨問題」，「我們完全能等到形勢更明朗，再考慮是否調整政策立場」。他預估今年底前，失業和通膨都可能偏離Ｆｅｄ目標。

鮑爾也認為聯準會沒必要干預上周市場的動盪，「Ｆｅｄ不傾向回應每一場波動」，「市場處於此一挑戰性的情勢下，依然有序運作」。他預期在「具龐大不確定性的獨特發展情境下」，市場會持續波動。

在被問到主席位置所面臨的政治威脅時，鮑爾說，「我們的獨立性是法律問題」，不管政治壓力有多大，聯準會都將為所當為。

美國總統川普發文抨擊聯準會主席鮑爾，表示鮑爾「停職再快都不夠快」。（路透） 鮑爾這番鷹派論調超乎預期，也粉碎市場對聯準會降息救市的期待，美股道瓊、標普五百、那斯達克、費城半導體等指數十六日全面收黑。川普也因此發表措辭激烈的貼文，川普說，現在油價下跌、食品雜貨甚至雞蛋也在跌價，而美國則因關稅而更有錢，「聯準會早就應該降息，就如同歐洲央行一樣」，鮑爾現在更應該降息。川普還說，鮑爾「停職再快都不夠快」。

川普上任以來已多次要求聯準會降息救經濟，面對來自白宮的壓力，聯準會的態度至今並未因此改變。鮑爾在演說時表示，他預期關稅會使通膨上升、經濟成長降低，將造成「具挑戰的情境」，因為聯準會若要以利率因應通膨壓力，可能使失業惡化，反之亦然，「對央行要怎麼做來說，這是一種困難的處境」，就如同在足球賽對手十二碼ＰＫ罰球，守門員必須決定要衝向右邊以因應通膨，還是衝向左邊以因應經濟成長減弱，「我們無疑將做出一項非常困難的研判」。