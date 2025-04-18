美國總統川普批Fed主席鮑爾「始終太慢」

川普17日在自家社群網站Truth Social上貼文，對Fed主席鮑爾發出空前強力抨擊，表示鮑爾「停職再快都嫌不夠快」。

由於鮑爾16日公開發言，批評川普關稅政策將導致通膨升高，以及經濟成長減緩，與川普承諾的經濟目標背道而馳；鮑爾並強力暗示，當通膨與就業兩項目標無法平衡時，Fed將以抑制通膨為重；金融市場普遍認為這意味Fed不會應川普要求而降息，引發16日美股重挫，川普因而發表措辭激烈的貼文。

川普表示，鮑爾「始終都是太慢，而且犯錯」，而且他的「停職再快都嫌不夠快（termination cannot come fast enough）」。

川普指出，「Fed早就應該降息，就如同歐洲央行（ECB）一樣」，以及鮑爾現在就「應該確定性地降息」。川普還說，美國「將因為關稅而愈來愈富有」。

自從去年川普勝選後，鮑爾就要求同僚減少對外發言，他本人更是慎之又慎，以免被外界認為Fed是在挑釁新政府。華爾街人士形容鮑爾這種態度，既不是偏重對抗通膨的「鷹派」，也不是捍衛就業的「鴿派」，而是在渾濁的水面下用力划水的「鴨派」。

孰料樹欲靜而風不止，川普仍一再強力要求Fed趕緊降息，川普的高級經濟幕僚群更嚴詞抨擊鮑爾主掌的Fed一再犯錯。尤有甚者，鮑爾不僅承受來自川普政府的沉重壓力，連Fed內部也出現挑戰鮑爾的聲音。

是可忍，孰不可忍！因此鮑爾4月16日在芝加哥經濟俱樂部的強硬鷹派發言，可以被看作是鮑爾為捍衛Fed的獨立性，不惜與川普政府硬槓的鮮明信號。鮑爾的Fed主席任期將於明年5月屆滿。