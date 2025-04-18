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Fed主席鮑爾放鷹 優先防範通膨…粉碎市場降息救市期待

經濟日報／ 編譯任中原季晶晶／綜合外電
美國聯準會（Fed）主席鮑爾。美聯社
美國聯準會（Fed）主席鮑爾。美聯社

美國聯準會（Fed）主席鮑爾16日暗示，在關稅可能同時推升消費者物價與失業之際，將以防範通膨為優先，重申會先觀望再行動，Fed擁有觀望情勢發展的良好條件，鷹派論調超乎預期，粉碎市場對Fed降息救市的期待。

鮑爾在芝加哥經濟俱樂部發表演說，再次強調不急於調整基準政策利率，要等情勢更明朗再考慮降息，Fed焦點在確保關稅引發的一次性物價上漲，不會引燃更持久的物價上漲。

他說，「我們的義務是維持長期通膨預期良好定錨」，「我們完全能等到形勢更明朗，再考慮是否調整政策立場」。他預估「今年底前」失業和通膨都可能偏離Fed目標。

鮑爾也認為Fed沒必要干預上周市場的動盪，「Fed不傾向回應每一場波動」，「市場處於此一挑戰性情勢下，依然有序運作」。他預期在「具龐大不確定性獨特發展情境下」，市場會「持續波動」。

他也預期，關稅會使通膨上升、經濟成長降低，將造成「具挑戰的情境」，因為Fed若要以利率因應通膨壓力，可能使失業惡化，反之亦然，「對央行要怎麼做來說，這是一種困難處境」，就如同在足球賽對手12碼PK罰球時，守門員必須決定要衝向右邊以因應通膨，還是衝向左邊以因應經濟成長減弱，「我們無疑將做出一項非常困難的研判」。

他指出，若要在這種情境下決定利率政策，Fed將考慮通膨離2%目標有多遠、勞動市場變得多弱，以及這些變數要花多久才會改善。

鮑爾暗示，在通膨及就業兩項職責發生衝突時，可能以通膨為優先，「切記，如果少了物價穩定，我們就無法實現嘉惠所有美國民眾的長期強勁勞動市場情勢」。

他說，新冠疫情後的經驗是決策官員首要想法，他們現在對抗關稅引發的新一波全球供應震撼，「你們將擔憂這個過程將歷時數年，且通膨流程可能延伸。考慮到供給干擾可能要花時間解決，且可能使一次性通膨震撼得以延伸，或許持續更久」，結果將是Fed維持利率不降，這可能刺激對利率產品敏感的需求，直到失業增加為止。

鮑爾說，Fed目前不算特別接近停止縮減資產負債表，準備金仍充裕，放慢縮表步伐允許Fed拉長縮表時間。

Fed 失業 通膨

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