輝達：H20出口 會遵守美方規定

美國晶片大廠輝達（Nvidia）16日發布聲明表示，它嚴格遵守美國有關其AI處理器能售往何處的規定。

輝達的代表在聲明中表示：「美國政府指示美國企業，它們可銷售的產品與銷售地點，我們一字不差（to the letter）遵守政府指示。」

輝達的聲明是為了回應眾議院的中國問題特設委員會，該委員會16日對輝達的晶片銷售展開了調查。H20是輝達為因應拜登政府2022年限制晶片出口而推出的降規版產品，如今也被列為需要特別許可才能出口的產品。

輝達面臨的挑戰是，根據拜登政府的規定， H20上周之前銷往中國大陸都是合法的， 但眾議院專責委員會16日說，H20過去一年的銷售是鑽漏洞。

輝達在聲明中說：「科技業出口至全球知名公司時遵循美國規定，如果政府察覺有異，會給我們指示。」

美國政府正調查是否有受限晶片經新加坡轉運至中國大陸。根據文件，依帳單地址計算，新加坡是輝達第二大市場，銷售額近240億美元。但輝達澄清，這些交易多屬於美國企業子公司名下的帳務操作，相關產品出貨到其他地點包括美國和台灣，而非中國。

輝達股價16日重挫近7%，反映該公司在國防與國安領域當中面臨的政治與商業壓力與日俱增。