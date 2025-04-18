輝達執行長黃仁勳訪北京：盼續與中國合作

輝達的H20晶片遭限制向大陸出口之際，輝達執行長黃仁勳昨（17）日現身北京訪問。這是黃仁勳時隔三個月再次造訪北京，他談到，中國是重要的市場，希望繼續與中國合作。

從央視釋出的照片中可見，黃仁勳此次赴北京，未穿著代表性的黑色皮衣，而改以西裝、打領帶現身。

據英國《金融時報》引述知情人士指出，黃仁勳昨天分別與大陸國務院副總理何立峰和DeepSeek創始人梁文鋒會談，其中，與梁文鋒討論了為中國客戶的新晶片設計事宜。大陸官媒央視新聞報導，黃仁勳昨天與中國貿促會會長任鴻斌會談。

央視新聞報導，針對美國政府決定對輝達的H20晶片設限，黃仁勳表示，美國政府加強晶片出口管制已對輝達業務產生重大影響，作為深耕中國市場30載的企業，輝達與中國市場共同成長，中國不僅是全球最具規模的消費市場之一，其蓬勃發展產業生態與領先的軟體實力，更成為他們持續創新的重要動力。輝達將繼續不遺餘力優化符合監管要求的產品體系，堅定不移地服務中國市場。

黃仁勳指出，人工智慧正在深刻改變眾多行業的發展格局，但這僅是個開端，無論是醫療健康、金融服務、氣候科技還是製造業，每個行業都將迎來人工智慧引發的顛覆性變革。

美國商務部近期宣布，已針對輝達的H20、超微（AMD）的MI308及其同等晶片，發出新的出口許可要求。鳳凰網科技指出，美國總統川普加徵關稅政策，對輝達帶來不小影響。輝達近日稱，公司將提列55億美元損失。業內知情人士指，這項出口管制對輝達收入的實際影響可能超過100億美元。