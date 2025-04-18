特斯拉加州市占跌破50%

加州是美國最大的電動車市場，但如今特斯拉（Tesla）看來連這塊市場也守不住，上季市占跌破50%，且新車銷售連六季下滑，老舊的產品組合及消費者對特斯拉執行長馬斯克在政治作為上的反彈，可能是特斯拉市占急降的關鍵。

加州新車經銷商協會（CNCDA）16日表示，特斯拉第1季在該州電動車的銷售比重，從去年同期的55.5％降至43.9％。而且特斯拉在加州掛牌數也下降15.1％，減幅寫一年多來最大，且是連續第六季下滑；同一時期其他品牌電動車掛牌數，提高35%。

就在馬斯克幾乎像過街老鼠的時候，俄羅斯總統普丁倒是「雪中送炭」，16日對大學生發表談話時，讚揚馬斯克是可與蘇聯時期傳奇火箭工程師卡洛勒夫相媲美的先驅，「這種人通常不會出現在人類群體中，他們滿腦子都是某些想法。這些想法即使在今日都會看似難以置信，往往會在一段時間後實現。」