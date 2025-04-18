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ECB降息1碼 示警展望惡化…韓、加利率不變、土耳其逆勢升息

經濟日報／ 編譯湯淑君林文彬／綜合外電
ECB在利率政策聲明中表示，貿易緊張情勢不斷升溫，已導致經濟成長展望惡化。 （路透）
ECB在利率政策聲明中表示，貿易緊張情勢不斷升溫，已導致經濟成長展望惡化。 （路透）

歐洲央行（ECB）17日一如市場預期降息1碼，是去年6月啟動降息循環以來第七次降息，並警告貿易情勢緊張已導致成長展望惡化。同日南韓央行維持利率不變，但暗示美國關稅風險將促使該行下月再次降息，前一日開會的加拿大央行也按兵不動， 土耳其則逆勢升息。

美中貿易戰緊張情勢升溫，而歐洲夾在兩大經濟體之間。值此關頭，ECB決議調降三大利率1碼，基準的存款利率從2.5%降至2.25%，離這波降息循環起始利率水準4%漸行漸遠。

ECB在政策聲明中表示，貿易緊張情勢不斷升溫，已導致經濟成長展望惡化。ECB說：「不確定性升高可能衝擊家庭和企業信心，貿易情勢緊張導致金融市場出現不利的波動，也可能讓金融情勢產生緊縮效應。」

總裁拉加德在會後記者會上表示，經濟成長的下行風險已經提高，不確定是否已經過了不確定性的頂峰時期，而且就算到6月下次會議時，關稅問題恐怕也還沒有完全明確。

相較於聯準會（Fed）礙於川普關稅可能助長通膨而按兵不動，靜觀其變，ECB較急於降息，因為歐洲成長減緩風險顯然高於通膨復熾風險。歐洲3月通膨年增率為2.2%，與ECB的2%目標相去不遠。市場交易員目前提高ECB降息機率，預估今年內還會降息三次。

南韓央行同日公布利率決策，基準利率維持在2.75%，也符合預期。加拿大央行也將基準利率維持在2.75%，是連續七次降息後首次按兵不動，並表示，美國關稅的不確定性導致無法公布經濟預測，如果經濟大幅惡化，將果斷採取行動 。

另一方面，隨著國內情勢動盪及美國關稅計畫導致土耳其里拉湧現賣壓，土國央行17日決議升息3.5個百分點，一周附買回利率從42.5%調升至46%。彭博資訊訪調的23名分析師中，僅三人預期土國央行這次會升息。

ECB 風險

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