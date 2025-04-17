美股早盤兩樣情！標普500走揚、道瓊重挫逾400點 台積ADR一度漲3.8%

美國股市三大指數17日早盤走勢分歧，標普500指數和那斯達克指數上漲，道瓊工業指數則跌逾400點，可能寫下有史以來標普500指數與道瓊指數單日表現落差最大紀錄。

美股標普500指數17日早盤漲0.54%，報5,304.23點，那斯達克指數漲0.49%，道瓊指數下跌440.8點至39,228.59點，跌幅達到1.11%。財報不如預期導致聯合健康（UnitedHealth）股價下殺近兩成，是道瓊指數17日早盤重挫的原因。

台積電ADR 17日早盤一度大漲3.84%，報157.5美元，原因是該公司全年營收預估維持不變。台積電透露該公司未與任何企業討論成立合資事業或分享技術，拖累英特爾股價17日早盤最多跌逾2.5%。

17日是美股本周最後一個交易日，美股18日因紀念耶穌受難日休市。