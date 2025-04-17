需求低迷、關稅衝擊 傳現代汽車南韓廠二度暫停生產電動車
韓聯社17日引述業內消息人士報導，受海外需求放緩與美國關稅衝擊，現代汽車的南韓廠將暫停生產部分電動車款。
現代計劃在本月24-30日停止南韓蔚山一廠的第12號產線，該廠組裝Ioniq 5與Kona電動車。
外國政府的電動車政策變化，導致現代訂單減少。加拿大與德國等歐洲國家，取消或縮減電動車補助；而美國市場則是在川普政府的高額關稅威脅下，面臨不確定性。
消息人士表示，現代打算在北美提供零息車貸、在德國和英國等祭出頭期款補助，來對抗疲弱需求，但收效有限。
這是現代今年來第二度暫時停產，該公司2月也曾因全球電動車需求趨緩，暫停生產五天。
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