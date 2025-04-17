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川普不守信將吞惡果？克魯曼嘆「反中聯盟」注定失敗 美元地位恐沉淪

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

紐約時報日前刊出一則報導，標題是「律師事務所與川普敲定協議，現在他向他們索取更多」。這凸顯一個教訓，與美國總統川普交易，買不到寬容待遇，只是示弱的表徵，而那會讓他更予取予求。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼17日撰文指出，川普從不信守承諾，不僅會導致他輸掉美中貿易戰，還可能害美元喪失作為全球準備貨幣的地位，美國或許有朝一日也將因此面臨債務危機

克魯曼16日指出，中國大陸可能在當前這場貿易戰中占上風，一大因素就是，美國建立「反中貿易聯盟」的企圖注定失敗。原因就在於，凡是有理智的人，現在都不相信川普政府會信守已敲定的協議，不論對方是律師事務所，還是外國政府。

隨著愈來愈多人醒悟到川普和他的手下不能信賴，傷害將從貿易擴及金融。克魯曼警告，美元的國際地位將岌岌可危，到頭來，甚至可能危及美國政府償債能力。

川普為何不可信？克魯曼認為，川普作風日益專制，而專斷獨行的領導人基本上不值得信賴。這類統治者信不信守諾言，取決於他們的選擇，而且隨時可能改變選擇。

由此推斷，川普或許無法與他國敲定貿易協定，只因為沒人相信他會守信。

美元的國際地位，乃至於美國發行公債支持政府運作的能力，一大部分取決於外國信任美國政府會採取負責任的行為。例如，國際投資人通常假定，美國總統會尊重聯準會（Fed）的貨幣決策自主權，並且克制自己恣意重訂聯邦債務條件的衝動。

川普2.0上台後，這些假設還屹立不搖嗎？川普眼看就要公開槓上Fed，時機可能在數月、甚至數日後。川普政府官員已拋出所謂「海湖莊園協定」（Mar a Lago accord）的想法，可能內含強制把短期美國國債換成長期債券的條款。光是提及這個話題就讓舉世譁然，因為那相當於某種形式的美國債務違約。

克魯曼警告，至今企業、投資人和美國大眾，都尚未充分體會到全美國上下「都受制於一個瘋狂國王的突發奇想」。但民眾終會明白。

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