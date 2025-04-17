川普猛揮關稅大棒 經濟學者預測：美國衰退機率提高到45%

華爾街日報（WSJ）17日公布每季經濟訪調報告指出，經濟學者預測美國經濟成長將減緩，通膨升高，且經濟衰退的風險升高。

訪調結果顯示，經濟學者預測，美國未來12個月將陷入衰退的機率上升到45%；預測今年第1季實質國內生產毛額（GDP）年增率為0.4%，且到第3季為止每季成長率都低於1%，之後將出現反彈，預測第4季GDP將比去年成長0.8%。

在通膨方面，經濟學者預估今年底個人消費支出（PCE）核心指數將比去年同期上升3.6%，2026年將回降到2.6%。

經濟學者並預測勞動市場將走軟，未來一年平均每月就業將成長5.5萬人，低於元月時預估的13.4萬人；今年12月失業率將上升到4.7%，2026年仍將維持差不多的水準。

會計師事務所KPMG首席經濟學者史旺克表示，「不確定性已經升高，這相當於對經濟活動加稅。無論關稅最終將如何，已經對經濟造成傷害」。