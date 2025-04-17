瑞銀丟了歐陸最大銀行寶座 被這家銀行超越
瑞銀集團（UBS）近來面臨瑞士政府要求其大幅提高資本適足率，股價大跌，導致該銀行市值被今年來股價大漲的西班牙國際銀行（Santander）超越，失去了全歐洲大陸市值最高銀行的寶座。
彭博資訊報導，瑞銀股價今年來大跌16.2%，17日市值縮水至860億歐元；相比之下，雖然西班牙國際銀行股價近幾周也下跌，但由於投資人對歐洲銀行業的健康狀況，以及對該地區可能更大規模提高公共支出感到樂觀，該銀行股價今年來上漲了逾30%，市值達到910億歐元（1,040億美元）。西班牙國際銀行2月宣布去年獲利創紀錄，並計劃未來幾年買回100億歐元庫藏股。
不過就歐洲整體而言，英國的滙豐控股（HSBC）仍是全歐洲最大的銀行，市值高達1,390億英鎊（1,840億美元）。
銀行股仍是歐洲今年來表現最佳的類股。Stoxx 600銀行指數今年來大漲15%，表現優於整體大盤指數的持平。歐洲銀行的財報季下周將拉開序幕，投資人將關注美國貿易戰對當地的衝擊。
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