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最愛電動車的加州人也反彈 特斯拉該州掛牌數上季大減15%

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
特斯拉在加州電動車的市占率下滑至43.9％。路透
特斯拉在加州電動車的市占率下滑至43.9％。路透

特斯拉（Tesla）在美國加州電動車市的主導地位減弱，上季在該州的新車掛牌數量減少15%，減幅為一年多來之最。

加州新車經銷商協會（CNCDA）16日表示，特斯拉第1季在該州電動車的銷售比重，從去年同期的55.5％，下滑至43.9％。而且特斯拉在加州掛牌數也下降15.1％，為連續第6季下滑；同一時期其他品牌電動車掛牌數，提高35%。

CNCDA表示，老舊的產品組合以及對馬斯克（Elon Musk）政治措施的反彈，可能是特斯拉純電動車市占下降的關鍵因素。

特斯拉上季買氣慘淡，全球銷售跌至2022年中以來新低，加州報告讓該公司再添憂慮。

特斯拉上季在加州賣出42,322輛車，大部分是Model Y和Model 3，這兩款車仍是加州最暢銷的電動車，緊追在後的是本田的Prologue與現代的Ioniq 5。此外，特斯拉貨卡Cybertruck上季掛牌數為2,282輛，在所有電動車中排名第8，打敗排名第10的福特貨卡F-150 Lightning。

CNCDA表示到目前為止，加州是美國最大的電動車市場，去年掛牌數占全美的31.1％。CNCDA預期關稅政策之下，該州今年的新車總掛牌數將減少2.3％。

特斯拉 美國 馬斯克

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