全球降息潮來臨…這國逆勢升息 基準利率升近50%
土耳其央行17日意外調升基準利率3.5個百分點，盼藉此在國內情勢動盪及美國關稅計畫導致該國貨幣里拉湧現賣壓後，讓投資人重拾信心。
土耳其央行以總裁卡拉罕（Fatih Karahan）為首的貨幣政策委員會，將一周附買回利率從42.5%調升至46%，彭博資訊訪調的23名分析師僅三人預期土國央行會升息；隔夜貸款利率也從46%調升至49%。
在央行意外升息帶動下，土耳其里拉對美元17日盤中短線走揚，最高升至38.0826里拉兌1美元，升幅約0.15%，土耳其股市盤中漲幅則縮小。
由於土耳其總統厄多安頭號政敵、伊斯坦堡市長伊馬姆奧盧（Ekrem Imamoglu）遭到逮捕導致里拉大幅貶值，土耳其央行上月曾舉行緊急利率決策會議。隨著外資撤出及美國和許多其他國家貿易相關宣布接踵而至導致里拉賣壓沉重，土耳其央行估計已被迫砸下500億美元來穩定匯市。
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