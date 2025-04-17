美日貿易談判取得重大進展 亞股多收高

聯邦準備理事會主席鮑爾稍早說，川普關稅可能迫使官員在抗通膨和民間就業之間做出抉擇。不過，市場對美日貿易談判抱持樂觀情緒，抵銷鮑爾談話引發的疑慮，亞股今天多收高。

法新社報導，投資人正緊張不安地關注華府未來3個月內的一舉一動，此時各國正試圖搶著與美國達成協議，以免遭到美國政府課徵高額對等關稅。川普（Donald Trump）在4月2日「解放日」祭出對等關稅措施，但現已延後90天實施。

由於日本企業是美國最大的投資方之一，市場對美日貿易談判特別感興趣，甚至有人形容日本是礦坑裡的金絲雀（危險來臨的前兆）。如今，交易員已從初步跡象得到鼓舞。

川普在社群媒體發文說持續傳出「重大進展！」；東京特使赤澤亮正說道：「我理解美國想在90天內達成協議。對我們而言，我們希望盡快談成。」

有關全球經濟步入衰退和往常貿易規範遭到推翻的說法，在本月初引發市場震盪。不過，外界抱持川普高額對等關稅有望大幅降低的希望，這已緩和市場的部分不安情緒。

有人認為，外界傳聞川普所推出最令全球痛不欲生的關稅措施目標，可能可以開放對話。另據彭博（Bloomberg）報導，中國希望看到華府先採取一些措施，例如克制部分內閣成員的反中言論。

亞股方面，東京、香港、上海、雪梨、首爾、威靈頓等地股市均收高，台北和馬尼拉股市則收低。

然而，聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）對關稅衝擊提出警告，引發華爾街股市昨天賣壓出籠、推升國際金價一度站上每英兩3357美元新高價位後，股市交易大廳依然籠罩不確定性。