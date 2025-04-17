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槓上Fed？鮑爾疑暗示不降息重挫美股 川普怒嗆「停職再快都不夠」

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國總統川普。圖／路透社
美國總統川普。圖／路透社

美國總統川普17日在自家社群網站Truth Social上貼文，對聯準會（Fed）主席鮑爾發出空前強力的抨擊，表示鮑爾「停職再快都嫌不夠快」。

由於鮑爾16日公開發言，批評川普的關稅政策將導致通膨升高，以及經濟成長減緩，與川普所承諾的經濟目標背道而馳；鮑爾並強力暗示，當通膨與就業兩項目標無法平衡時，Fed將以抑制通膨為重；金融市場普遍認為這意味Fed不會應川普的要求而降息，引發16日美股重挫，川普因而發表措辭激烈的貼文。

川普表示，鮑爾「始終都是太慢，而且犯錯」，而且他的「停職再快都嫌不夠快（termination cannot come fast enough）」。

川普並指出，「Fed早就應該降息，就如同歐洲央行（ECB）一樣」，以及鮑爾現在就「應該確定性地降息」。川普還說，美國「將因為關稅而愈來愈富有」。

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